Глава Офиса Трансформации рассказал о негативных результатах работы комиссии по вопросам метро Киева

Основатель и глава Офиса Трансформации Максим Бахматов рассказал, есть ли результаты работы комиссии по метро Киева. По его словам, уже более двух месяцев создана комиссия из депутатов Киевсовета.

Об этом Максим Бахматов рассказал в эфире Новини.LIVE.

Работа комиссии по киевскому метро

"Есть сообщения публичные, то есть глава комиссии должен сказать: "Мы проанализировали, Демеевка — это важная часть, здесь столько-то ремонта, столько-то проведено технических". Мы ничего из этого не знаем. Мы с вами в вакууме информационном, а они в вакууме коррупционном. Понимает ли Виталий Владимирович, что происходит, как проджект-менеджер? У меня ощущение, что не понимает", — отметил Бахматов.

По его словам, когда он в течение года работал со столичным мэром Виталием Кличко, то ему было интересно выяснить что и как, помочь громаде, депутатам, мэру, чтобы Киев выглядел лучше. Он подчеркнул, что что-то получилось.

"Но я пообещал, что не участвую в политических игрищах. И за два месяца до выборов я сказал: "Виталий Владимирович, спасибо". У меня есть видео, как он меня награждает орденом — не помню каким. Я ему сказал: "Если вам будет нужна помощь после выборов — обращайтесь". Он не обращался, потому что выборы уже прошли, рейтинг был уже фантастический. И он помнил, что я ему пообещал, что я не помогаю на выборах мэра, а в 2024-2025 я буду идти. Потому что должен кто-то заняться Киевом и спасти Киев. Это буду я", — добавил Бахматов.

Напомним, Укргидрометцентр предупредил о подтоплении в Киеве в первые дни марта. Возможны колебания уровня воды в Днепре из-за сброса воды из Киевского водохранилища, из-за чего уровень может достигать отметок начального затопления пойм и пониженных территорий. Максим Бахматов рассказал, как половодье может угрожать столице.

Также стало известно, что возобновить движение поездов на "синей" ветке метрополитена в киевском метро планируют уже к концу лета 2024 года. Все ремонтные работы на станциях проходят по графику.