Ляшко рассказал об итогах первого заседания Совета по восстановлению "Охматдета"

В понедельник, 12 августа, состоялось первое заседание созданного наблюдательного Совета по восстановлению поврежденных или разрушенных зданий детской больницы "Охматдет" в Киеве.

Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Что сказал Ляшко

Он отметил, что в рамках заседания проговорили ключевые аспекты деятельности Совета и зачем он создан.

"Совет создан для того, чтобы все происходящие процессы — были публичными, прозрачными . И согласовывались на таком совете, в который входят благотворители, международные организации, и будут входить еще общественные организации", — сказал Ляшко.

Кроме того, Совет определил детали процедуры отбора семи представителей общественных организаций, которые войдут в персональный состав совета в рамках следующего этапа. По словам Ляшко, предложения ожидают до 14 августа.

"Будут пациентские организации, антикоррупционные и организации строителей. Все эти процессы будут касаться восстановления "Охматдета", всех поврежденных и разрушенных корпусов, которые разрушены до основания. Это и помещения для трансформаторной подстанции, это и токсологический и хирургический корпус", — сообщил министр.

Кроме того, Ляшко высказался по поводу скандального тендера для восстановления "Охматдета", результаты которого были отменены. По его словам, он обратился в Национальную полицию с просьбой перепроверить, были ли факты злоупотребления должностными инструкциями во время проведения предварительных торгов.

Отметим, что в состав Совета по восстановлению "Охматдета" вошел и председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Во время выступления перед журналистами он сказал, что "Укрэнерго" является крупным донором восстановления детской больницы в Киеве и взносы компании составляют более 10 млн гривен.

"Мы являемся организацией, которая прежде всего известна тем, что занимается поддержанием стабильной работы энергосистемы. Но мы с большим удовольствием и радостью будем готовы поделиться собственными знаниями, инвестировать время и усилия, чтобы сделать процесс восстановления "Охматдета" прозрачным и эффективным", — сказал Кудрицкий.