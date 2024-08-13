Ляшко розповів про підсумки першого засідання Ради з відновлення "Охматдиту"

У понеділок, 12 серпня, відбулось перше засідання новоствореної наглядової Ради з відновлення пошкоджених або зруйнованих будівель дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.

Про це заявив очільник Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Що сказав Ляшко

Він зазначив, що в рамках засідання проговорили ключові аспекти діяльності Ради та навіщо вона створена.

"Рада створена для того, щоб всі процеси, які відбуваються — були публічними, прозорими. І погоджувалися на такій раді, в яку входять благодійники, міжнародні організації, і будуть входити ще громадські організації", — сказав Ляшко.

Крім того, Рада визначила деталі процедури відбору семи представників громадських організацій, які увійдуть до персонального складу ради в рамках наступного етапу. За словами Ляшка, пропозиції очікують до 14 серпня.

"Будуть пацієнтські організації, антикорупційні і організації будівельників. Ці всі процеси будуть стосуватися відновлення "Охматдиту", всіх пошкоджених і зруйнованих корпусів, які зруйновані вщент. Це і приміщення для трансформаторної підстанції, це і токсологічний корпус і хірургічний", — повідомив міністр.

Крім того, Ляшко висловився щодо скандального тендеру для відновлення "Охматдиту", результати якого було скасовано. За його словами, він звернувся до Національної поліції з проханням перепровірити, чи були факти можливого зловживання посадовими інструкціями під час проведення попередніх торгів.

Зазначимо, що до складу Ради з відновлення "Охматдиту" увійшов і голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький. Під час виступу перед журналістами він сказав, що "Укренерго" є крупним донором відновлення дитячої лікарні у Києві, і внески компанії складають понад 10 млн гривень.

"Ми є організація, яка перш за все відома тим, що займається підтриманням стабільної роботи енергосистеми. Але ми з великою приємністю і радістю будемо готові поділитися власними знаннями, інвестувати час і зусилля, щоб зробити процес відбудови "Охматдиту" прозорим і ефективним", — сказав Кудрицький.