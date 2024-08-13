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Ляшко розповів про підсумки першого засідання Ради з відновлення "Охматдиту"

Ляшко розповів про підсумки першого засідання Ради з відновлення "Охматдиту"

13 серпня 2024 р. 01:40

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01:40 Ляшко розповів про підсумки першого засідання Ради з відновлення "Охматдиту"

12 серпня 2024
Text

21:48 Ляшко назвав строки відновлення Охматдиту та пояснив відповідальність по витратах бюджету

Text

17:53 Незаконний перетин кордону — у ДПСУ відповіли, чи зросла кількість спроб

Text

17:50 Розширення плацдарму в Курській області та пожежа на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Text

15:59 Демченко прокоментував рух техніки в Білорусі — яка загроза для України

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15:45 Нардеп пояснив, хто винен у призначенні хабарників на державні посади

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:00 Росія перекидає сили під Курськ, погрози Лукашенка та пожежа на ЗАЕС — ефір День.LIVE

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У понеділок, 12 серпня, відбулось перше засідання новоствореної наглядової Ради з відновлення пошкоджених або зруйнованих будівель дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.

Про це заявив очільник Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Що сказав Ляшко

Він зазначив, що в рамках засідання проговорили ключові аспекти діяльності Ради та навіщо вона створена.

"Рада створена для того, щоб всі процеси, які відбуваються — були публічними, прозорими. І погоджувалися на такій раді, в яку входять благодійники, міжнародні організації, і будуть входити ще громадські організації", — сказав Ляшко.

Крім того, Рада визначила деталі процедури відбору семи представників громадських організацій, які увійдуть до персонального складу ради в рамках наступного етапу. За словами Ляшка, пропозиції очікують до 14 серпня.

"Будуть пацієнтські організації, антикорупційні і організації будівельників. Ці всі процеси будуть стосуватися відновлення "Охматдиту", всіх пошкоджених і зруйнованих корпусів, які зруйновані вщент. Це і приміщення для трансформаторної підстанції, це і токсологічний корпус і хірургічний", — повідомив міністр.

Крім того, Ляшко висловився щодо скандального тендеру для відновлення "Охматдиту", результати якого було скасовано. За його словами, він звернувся до Національної поліції з проханням перепровірити, чи були факти можливого зловживання посадовими інструкціями під час проведення попередніх торгів.

Зазначимо, що до складу Ради з відновлення "Охматдиту" увійшов і голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький. Під час виступу перед журналістами він сказав, що "Укренерго" є крупним донором відновлення дитячої лікарні у Києві, і внески компанії складають понад 10 млн гривень.

"Ми є організація, яка перш за все відома тим, що займається підтриманням стабільної роботи енергосистеми. Але ми з великою приємністю і радістю будемо готові поділитися власними знаннями, інвестувати час і зусилля, щоб зробити процес відбудови "Охматдиту" прозорим і ефективним", — сказав Кудрицький.

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02:17 Коли педагог із статусом "обмежено придатний" має пройти ВЛК

01:46 Бюджетних місць більше, ніж абітурієнтів — в МОН заявили про недобір на престижні спеціальності

01:32 На Житомирщині чоловік вдарив працівника ТЦК під час вручення повістки — як його покарав суд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

01:23 Україна знову здивувала світ — міністр молоді та спорту зробив заяву за результатами Олімпіади-2024

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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