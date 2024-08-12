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Ляшко назвав строки відновлення Охматдиту та пояснив відповідальність по витратах бюджету

Ляшко назвав строки відновлення Охматдиту та пояснив відповідальність по витратах бюджету

12 серпня 2024 р. 21:48

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17:50 Розширення плацдарму в Курській області та пожежа на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

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15:59 Демченко прокоментував рух техніки в Білорусі — яка загроза для України

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15:45 Нардеп пояснив, хто винен у призначенні хабарників на державні посади

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на сьогодні клініка "Охматдит" вже перенесла відділення до наявних приміщень і відновила роботу нового корпусу. Він підкреслив, що процес відновлення має проходити якнайшвидше, оскільки це є пріоритетним завданням.

Про це він розповів на брифінгу, відповідаючи на питання журналіста Новини.LIVE Антоніни Карташевої.

Коли відбудують Охматдит

Також Ляшко зазначив, що відбудувати частину "Охматдиту" планують до холодів.

"Відбудова має відбутися максимально швидко, ми зацікавлені у цьому", — зазначив міністр.

Однак Ляшко не розкрив ім’я особи, відповідальної за фінансові питання відновлення лікарні. Він зазначив, що наразі триває процес складання кошторису, який буде підлягати експертизі.

"Наше завдання провести кошторис, він має пройти експертизу, в тому числі публічну, щоб усі ціни були відомі. Далі компанія, яка переможе буде будувати і це має перевіряти спеціаліст, це не функція наглядової ради", — зазначив Ляшко.

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21:20 СК Прометей припинив існування — власник клубу звинуватив у цьому українських силовиків

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:06 Експерт пояснив, чому збільшення податків не допоможуть поповнити держбюджет України

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08:00 Полонені кадирівці в Курську та екстрена заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

11 серпня 2024
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22:11 Генерал Романенко назвав ймовірну ціль наступу на Курську область

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