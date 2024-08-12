Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Ляшко назвал сроки восстановления Охматдета и объяснил ответственность по расходам бюджета arrow
Ляшко назвал сроки восстановления Охматдета и объяснил ответственность по расходам бюджета

Ляшко назвал сроки восстановления Охматдета и объяснил ответственность по расходам бюджета

12 августа 2024 г. 21:48

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

21:48 Ляшко назвал сроки восстановления Охматдета и объяснил ответственность по расходам бюджета

Text

17:53 Незаконное пересечение границы — в ГПСУ ответили, возросло ли количество попыток

Text

17:50 Расширение плацдарма в Курской области и пожар на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Text

15:59 Демченко прокомментировал движение техники в Беларуси — какая угроза для Украины

Text

15:45 Нардеп объяснил, кто виноват в назначении взяточников на государственные должности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Россия перебрасывает силы под Курск, угрозы Лукашенко и пожар на ЗАЭС — эфир День.LIVE

Text

11:06 Эксперт объяснил, почему увеличение налогов не помогут пополнить госбюджет Украины

Text

08:00 Пленные кадыровцы в Курске и экстренное заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

11 августа 2024
Text

22:11 Генерал Романенко назвал вероятную цель наступления на Курскую область

Text

17:22 Экс-пленный военный ответил, почему россияне применяют пытки против украинцев

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

21:48 Ляшко назвал сроки восстановления Охматдета и объяснил ответственность по расходам бюджета

Text

17:53 Незаконное пересечение границы — в ГПСУ ответили, возросло ли количество попыток

Text

17:50 Расширение плацдарма в Курской области и пожар на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Text

15:59 Демченко прокомментировал движение техники в Беларуси — какая угроза для Украины

Text

15:45 Нардеп объяснил, кто виноват в назначении взяточников на государственные должности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Россия перебрасывает силы под Курск, угрозы Лукашенко и пожар на ЗАЭС — эфир День.LIVE

Text

11:06 Эксперт объяснил, почему увеличение налогов не помогут пополнить госбюджет Украины

Text

08:00 Пленные кадыровцы в Курске и экстренное заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

11 августа 2024
Text

22:11 Генерал Романенко назвал вероятную цель наступления на Курскую область

Text

17:22 Экс-пленный военный ответил, почему россияне применяют пытки против украинцев

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на сегодня клиника "Охматдет" уже перенесла отделения в существующие помещения и возобновила работу нового корпуса. Он подчеркнул, что процесс восстановления должен проходить как можно быстрее, поскольку это приоритетная задача.

Об этом он рассказал на брифинге, отвечая на вопросы журналиста Новини.LIVE Антонины Карташевой.

Когда отстроят ''Охматдет''

Также Ляшко отметил, что отстроить часть "Охматдета" планируют к холодам.

"Восстановление должно состояться максимально быстро, мы заинтересованы в этом", — отметил министр.

Однако Ляшко не раскрыл имя лица, ответственного за финансовые вопросы восстановления больницы. Он отметил, что сейчас идет процесс составления сметы, которая будет подлежать экспертизе.

"Наша задача провести смету, она должна пройти экспертизу, в том числе публичную, чтобы все цены были известны. Далее компания, которая победит, будет строить и это должен проверять специалист, это не функция наблюдательного совета", — отметил Ляшко.

Также важные новости дня по теме:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

23:14 Угроза нависла над Украиной – какие области охватила воздушная тревога

23:05 Известна истинная причина, почему Вернидуб не пожал руку Лупашку после поражения Карпатам

22:47 Тарифы на услуги ЖКХ существенно выросли — что подорожало больше всего

22:45 На украинских АЗС выросла цена на бензин — сколько будет стоить топливо завтра

22:36 В Германии в приюте убили беженца из Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:30 Известный комик отреагировал на мобилизацию Андрея Лузана

22:18 Треш-контент от Третьей штурмовой — бойцы показали кадры самоликвидации оккупантов на Харьковщине

Text

21:48 Ляшко назвал сроки восстановления Охматдета и объяснил ответственность по расходам бюджета

21:35 В Армии+ введут электронные рапорты — подробности о новых цифровых проектах от Минобороны

21:33 Это смело и здорово — Зеленский с сенаторами США обсудили операцию в Курской области

Срочная новость

23:14 Угроза нависла над Украиной – какие области охватила воздушная тревога

23:05 Известна истинная причина, почему Вернидуб не пожал руку Лупашку после поражения Карпатам

22:47 Тарифы на услуги ЖКХ существенно выросли — что подорожало больше всего

22:45 На украинских АЗС выросла цена на бензин — сколько будет стоить топливо завтра

22:36 В Германии в приюте убили беженца из Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:30 Известный комик отреагировал на мобилизацию Андрея Лузана

22:18 Треш-контент от Третьей штурмовой — бойцы показали кадры самоликвидации оккупантов на Харьковщине

21:35 В Армии+ введут электронные рапорты — подробности о новых цифровых проектах от Минобороны

21:33 Это смело и здорово — Зеленский с сенаторами США обсудили операцию в Курской области

21:30 Наказание за многолетнее непрохождение ВВК — адвокат рассказала, чего ожидать

Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

Text

21:48 Ляшко назвал сроки восстановления Охматдета и объяснил ответственность по расходам бюджета

Text

17:53 Незаконное пересечение границы — в ГПСУ ответили, возросло ли количество попыток

Text

17:50 Расширение плацдарма в Курской области и пожар на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Text

15:59 Демченко прокомментировал движение техники в Беларуси — какая угроза для Украины

Text

15:45 Нардеп объяснил, кто виноват в назначении взяточников на государственные должности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Россия перебрасывает силы под Курск, угрозы Лукашенко и пожар на ЗАЭС — эфир День.LIVE

Text

11:06 Эксперт объяснил, почему увеличение налогов не помогут пополнить госбюджет Украины

Text

08:00 Пленные кадыровцы в Курске и экстренное заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

11 августа 2024
Text

22:11 Генерал Романенко назвал вероятную цель наступления на Курскую область

Text

17:22 Экс-пленный военный ответил, почему россияне применяют пытки против украинцев