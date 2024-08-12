Ляшко назвал сроки восстановления Охматдета и объяснил ответственность по расходам бюджета

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на сегодня клиника "Охматдет" уже перенесла отделения в существующие помещения и возобновила работу нового корпуса. Он подчеркнул, что процесс восстановления должен проходить как можно быстрее, поскольку это приоритетная задача.

Об этом он рассказал на брифинге, отвечая на вопросы журналиста Новини.LIVE Антонины Карташевой.

Когда отстроят ''Охматдет''

Также Ляшко отметил, что отстроить часть "Охматдета" планируют к холодам.

"Восстановление должно состояться максимально быстро, мы заинтересованы в этом", — отметил министр.

Однако Ляшко не раскрыл имя лица, ответственного за финансовые вопросы восстановления больницы. Он отметил, что сейчас идет процесс составления сметы, которая будет подлежать экспертизе.

"Наша задача провести смету, она должна пройти экспертизу, в том числе публичную, чтобы все цены были известны. Далее компания, которая победит, будет строить и это должен проверять специалист, это не функция наблюдательного совета", — отметил Ляшко.