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Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на выплаты пенсий

Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на выплаты пенсий

8 октября 2024 г. 22:08

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22:08 Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на выплаты пенсий

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20:23 Попенко объяснил, получают ли военные на передовой 200 тысяч гривен

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20:06 Не на армию — Южанина объяснила, на что тратят деньги с акцизного налога

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18:46 Нардеп ответил, сколько денег было выделено на покупку жилья для ветеранов

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17:50 Блокада границы и задержание идеолога войны против Украины — эфир Вечір.LIVE

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17:19 Военный объяснил, на что оказывает существенное влияние отсутствие наказания за СЗЧ

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17:15 В ВСУ прокомментировали самоубийство комбата в 123-й бригаде ТРО

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15:58 Возле метро "Дорогожичи" прорвало сеть водоснабжения — починят ли и когда

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13:37 Пенсии хотят выплачивать через Новую почту — нардеп раскрыл детали

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13:06 Нардеп пожаловалась на мизерные пенсии ветеранов, которые возвращаются с войны

Украина тратит до двух миллиардов гривен на услуги по выплате пенсий. Однако среди почтовых операторов сохраняется конкуренция из-за возможности расширения спектра услуг.

Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина в эфире Вечір.LIVE во вторник, 8 октября.

Какая цена услуг по доставке пенсий

Южанина заявила, что Украина тратит до двух миллиардов гривен на услуги по доставке пенсий. В то же время она отметила, что конкуренция между почтовыми операторами продолжается не только из-за расходов, которые выделяют бюджету на доставку пенсий, но и из-за возможности расширения спектра услуг.

"Когда они (работники почты — ред.) приходят во двор к пенсионерам, они просят приобрести лекарства, еще какие-то товары и кучу различных услуг. А впереди у нас еще ожидает ограниченная банковская лицензия для таких операторов, которые будут предоставлять финансовые услуги нашим людям в таких населенных пунктах, где нет банковских отделений", — отметила нардеп.

Она добавила, что основными претендентами на получение ограниченной банковской лицензии являются "Новая почта" и "Укрпочта".

Напомним, народные депутаты подготовили законопроект, предусматривающий возможность выплаты пенсий через платежную систему "Новой почты". Это позволит более оперативно получать деньги.

Ранее мы писали, что нардеп Ирина Констанкевич заявила, что возвращающиеся с войны ветераны получают мизерные пенсии.

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22:06 В Полтавской области прогремели мощные взрывы

21:59 Израиль ударил по столице Сирии — Reuters

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:54 Дрожала земля под ногами — в Днепропетровской области произошло землетрясение

21:40 Новый образец долларовых купюр — как отличить 100 долларов от подделки

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22:08 Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на выплаты пенсий

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20:23 Попенко объяснил, получают ли военные на передовой 200 тысяч гривен

Text

20:06 Не на армию — Южанина объяснила, на что тратят деньги с акцизного налога

Text

18:46 Нардеп ответил, сколько денег было выделено на покупку жилья для ветеранов

Text

17:50 Блокада границы и задержание идеолога войны против Украины — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:37 Пенсии хотят выплачивать через Новую почту — нардеп раскрыл детали

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13:06 Нардеп пожаловалась на мизерные пенсии ветеранов, которые возвращаются с войны