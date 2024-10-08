Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на выплаты пенсий

Украина тратит до двух миллиардов гривен на услуги по выплате пенсий. Однако среди почтовых операторов сохраняется конкуренция из-за возможности расширения спектра услуг.

Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина в эфире Вечір.LIVE во вторник, 8 октября.

Какая цена услуг по доставке пенсий

Южанина заявила, что Украина тратит до двух миллиардов гривен на услуги по доставке пенсий. В то же время она отметила, что конкуренция между почтовыми операторами продолжается не только из-за расходов, которые выделяют бюджету на доставку пенсий, но и из-за возможности расширения спектра услуг.

"Когда они (работники почты — ред.) приходят во двор к пенсионерам, они просят приобрести лекарства, еще какие-то товары и кучу различных услуг. А впереди у нас еще ожидает ограниченная банковская лицензия для таких операторов, которые будут предоставлять финансовые услуги нашим людям в таких населенных пунктах, где нет банковских отделений", — отметила нардеп.

Она добавила, что основными претендентами на получение ограниченной банковской лицензии являются "Новая почта" и "Укрпочта".

Напомним, народные депутаты подготовили законопроект, предусматривающий возможность выплаты пенсий через платежную систему "Новой почты". Это позволит более оперативно получать деньги.

Ранее мы писали, что нардеп Ирина Констанкевич заявила, что возвращающиеся с войны ветераны получают мизерные пенсии.