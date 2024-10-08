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Пенсії хочуть виплачувати через Нову пошту — нардеп розкрив деталі

Пенсії хочуть виплачувати через Нову пошту — нардеп розкрив деталі

08 жовтня 2024 р. 13:37

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17:19 Військовий пояснив, на що суттєво впливає відсутність покарання за СЗЧ

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17:15 У ЗСУ прокоментували самогубство комбата у 123-й бригаді ТРО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:58 Біля метро "Дорогожичі" прорвало мережу водопостачання — чи полагодять і коли

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13:37 Пенсії хочуть виплачувати через Нову пошту — нардеп розкрив деталі

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Народні депутати підготували законопроєкт, який передбачає можливість виплати пенсій через платіжну систему "Нової пошти". Це дозволить оперативніше отримувати гроші.

Про це повідомив народний депутат Тарас Тарасенко в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 8 жовтня.

Пенсії через Нову пошту

За словами Тарасенка, Нова Пошта може стати суб'єктом пенсійних виплат. Нардеп підкреслив, що вже є відповідний законопроєкт.

Документ передбачає, що Нова Пошта, через свою платіжну систему NovaPay, може стати оператором пенсійних виплат нарівні з державними установами, такими як "Укрпошта" й "Ощадбанк". 

Тарасенко зазначив, це дозволить використовувати широку мережу відділень для оперативнішої виплати пенсій, особливо в сільській місцевості.

"Нова пошта має велику мережу відділень, і це буде зручніше і оперативніше працювати ніж Укрпошта", — додав нардеп.

Нагадаємо, раніше NovaPay запустив продукт щодо кредитування бізнесу. Він створений для розвитку та підтримки малих та середніх підприємців.

Також ми писали, що NovaPay розпочав співпрацю з аграрними підприємствами. Завдяки цьому власникам земельних паїв, які здають їх в оренду цим компаніям, доступна можливість отримання виплат за допомогою цього сервісу.

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19:40 Вітри пронесуться Харківщиною — синоптики спрогнозували погоду на завтра

19:35 Набір до українського легіону в Польщі — скільки охочих подали заявки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:24 Чоловік влаштував розгром в Мінсоцполітики через відсутність дружини — відео

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13:37 Пенсії хочуть виплачувати через Нову пошту — нардеп розкрив деталі

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