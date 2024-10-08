Пенсії хочуть виплачувати через Нову пошту — нардеп розкрив деталі

Народні депутати підготували законопроєкт, який передбачає можливість виплати пенсій через платіжну систему "Нової пошти". Це дозволить оперативніше отримувати гроші.

Про це повідомив народний депутат Тарас Тарасенко в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 8 жовтня.

Пенсії через Нову пошту

За словами Тарасенка, Нова Пошта може стати суб'єктом пенсійних виплат. Нардеп підкреслив, що вже є відповідний законопроєкт.

Документ передбачає, що Нова Пошта, через свою платіжну систему NovaPay, може стати оператором пенсійних виплат нарівні з державними установами, такими як "Укрпошта" й "Ощадбанк".

Тарасенко зазначив, це дозволить використовувати широку мережу відділень для оперативнішої виплати пенсій, особливо в сільській місцевості.

"Нова пошта має велику мережу відділень, і це буде зручніше і оперативніше працювати ніж Укрпошта", — додав нардеп.

Нагадаємо, раніше NovaPay запустив продукт щодо кредитування бізнесу. Він створений для розвитку та підтримки малих та середніх підприємців.

Також ми писали, що NovaPay розпочав співпрацю з аграрними підприємствами. Завдяки цьому власникам земельних паїв, які здають їх в оренду цим компаніям, доступна можливість отримання виплат за допомогою цього сервісу.