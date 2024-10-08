Пенсии хотят выплачивать через Новую почту — нардеп раскрыл детали

Народные депутаты подготовили законопроект, предусматривающий возможность выплаты пенсий через платежную систему "Новой почты". Это позволит более оперативно получать деньги.

Об этом сообщил народный депутат Тарас Тарасенко в эфире Ранок.LIVE во вторник, 8 октября.

Пенсии через Новую почту

По словам Тарасенко, Новая Почта может стать субъектом пенсионных выплат. Нардеп подчеркнул, что уже есть соответствующий законопроект.

Документ предусматривает, что Новая Почта через свою платежную систему NovaPay может стать оператором пенсионных выплат наравне с государственными учреждениями, такими как "Укрпочта" и "Ощадбанк".

Тарасенко отметил, что это позволит использовать широкую сеть отделений для более оперативной выплаты пенсий, особенно в сельской местности.

"Новая почта имеет большую сеть отделений, и это будет удобнее и оперативнее работать, чем Укрпочта", — добавил нардеп.

Напомним, ранее NovaPay запустила продукт по кредитованию бизнеса. Он создан для развития и поддержки малых и средних предпринимателей.

Также мы писали, что NovaPay начала сотрудничество с аграрными предприятиями. Благодаря этому владельцам земельных паев, сдающих их в аренду этим компаниям, доступна возможность получения выплат с помощью этого сервиса.