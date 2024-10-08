Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Пенсии хотят выплачивать через Новую почту — нардеп раскрыл детали arrow
Пенсии хотят выплачивать через Новую почту — нардеп раскрыл детали

Пенсии хотят выплачивать через Новую почту — нардеп раскрыл детали

8 октября 2024 г. 13:37

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:37 Пенсии хотят выплачивать через Новую почту — нардеп раскрыл детали

Text

13:06 Нардеп пожаловалась на мизерные пенсии ветеранов, которые возвращаются с войны

Text

13:00 Ракетный удар по Харькову и План победы Украины - эфир День.

Text

10:25 Военный психолог отреагировал на призывы отправить Умерова в отставку

Text

08:00 План победы Украины и новые правила мобилизации в Украине — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

06:55 В Берлине продолжается самый масштабный Фестиваль Света — главные новости Германии

7 октября 2024
Text

23:59 Петренко сообщил, сколько кандидатов стремятся попасть в 3 ОШБр ежедневно

Text

23:04 Сколько добровольцев служит в 3 ОШБр — Петренко назвал цифры

Text

22:16 В Третьей штурмовой заявили о самых низких потерях среди ВСУ

Text

17:50 Расстрел военных ВСУ и обновление данных в ТЦК со скидкой — эфир Вечер.LIVE

Text

13:37 Пенсии хотят выплачивать через Новую почту — нардеп раскрыл детали

Text

13:06 Нардеп пожаловалась на мизерные пенсии ветеранов, которые возвращаются с войны

Text

13:00 Ракетный удар по Харькову и План победы Украины - эфир День.

Text

10:25 Военный психолог отреагировал на призывы отправить Умерова в отставку

Text

08:00 План победы Украины и новые правила мобилизации в Украине — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

06:55 В Берлине продолжается самый масштабный Фестиваль Света — главные новости Германии

7 октября 2024
Text

23:59 Петренко сообщил, сколько кандидатов стремятся попасть в 3 ОШБр ежедневно

Text

23:04 Сколько добровольцев служит в 3 ОШБр — Петренко назвал цифры

Text

22:16 В Третьей штурмовой заявили о самых низких потерях среди ВСУ

Text

17:50 Расстрел военных ВСУ и обновление данных в ТЦК со скидкой — эфир Вечер.LIVE

Народные депутаты подготовили законопроект, предусматривающий возможность выплаты пенсий через платежную систему "Новой почты". Это позволит более оперативно получать деньги.

Об этом сообщил народный депутат Тарас Тарасенко в эфире Ранок.LIVE во вторник, 8 октября.

Пенсии через Новую почту

По словам Тарасенко, Новая Почта может стать субъектом пенсионных выплат. Нардеп подчеркнул, что уже есть соответствующий законопроект.

Документ предусматривает, что Новая Почта через свою платежную систему NovaPay может стать оператором пенсионных выплат наравне с государственными учреждениями, такими как "Укрпочта" и "Ощадбанк".

Тарасенко отметил, что это позволит использовать широкую сеть отделений для более оперативной выплаты пенсий, особенно в сельской местности.

"Новая почта имеет большую сеть отделений, и это будет удобнее и оперативнее работать, чем Укрпочта", — добавил нардеп.

Напомним, ранее NovaPay запустила продукт по кредитованию бизнеса. Он создан для развития и поддержки малых и средних предпринимателей.

Также мы писали, что NovaPay начала сотрудничество с аграрными предприятиями. Благодаря этому владельцам земельных паев, сдающих их в аренду этим компаниям, доступна возможность получения выплат с помощью этого сервиса.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

14:52 Энергия луны: почему серебро на шее привлекает внимание

14:34 Страны ЕС продают роскошные авто в РФ — СМИ раскрыли схему

14:34 Совет ЕС принял новый механизм санкций против РФ

14:32 В Молдове во время спецоперации был задержан один из идеологов "СВО"

14:30 Нацбанк оценил, как изменились реальные зарплаты украинцев

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:29 Скандал в Одессе — в туалете в кафе обнаружили скрытую камеру

14:25 Умер сын одного из самых известных владельцев украинских футбольных клубов

14:15 Под Кривым Рогом зашли мертвым бывшего гендиректора ЦГОКа Дмитрия Шевчика

14:09 Силы обороны дронами-камикадзе уничтожили опорный пункт оккупантов — видео

14:07 Неизвестный объект из Беларуси пересек границу Украины — детали

14:52 Энергия луны: почему серебро на шее привлекает внимание

14:34 Страны ЕС продают роскошные авто в РФ — СМИ раскрыли схему

14:34 Совет ЕС принял новый механизм санкций против РФ

14:32 В Молдове во время спецоперации был задержан один из идеологов "СВО"

14:30 Нацбанк оценил, как изменились реальные зарплаты украинцев

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:29 Скандал в Одессе — в туалете в кафе обнаружили скрытую камеру

14:25 Умер сын одного из самых известных владельцев украинских футбольных клубов

14:15 Под Кривым Рогом зашли мертвым бывшего гендиректора ЦГОКа Дмитрия Шевчика

14:09 Силы обороны дронами-камикадзе уничтожили опорный пункт оккупантов — видео

14:07 Неизвестный объект из Беларуси пересек границу Украины — детали

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

Text

13:37 Пенсии хотят выплачивать через Новую почту — нардеп раскрыл детали

Text

13:06 Нардеп пожаловалась на мизерные пенсии ветеранов, которые возвращаются с войны

Text

13:00 Ракетный удар по Харькову и План победы Украины - эфир День.

Text

10:25 Военный психолог отреагировал на призывы отправить Умерова в отставку

Text

08:00 План победы Украины и новые правила мобилизации в Украине — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

06:55 В Берлине продолжается самый масштабный Фестиваль Света — главные новости Германии

7 октября 2024
Text

23:59 Петренко сообщил, сколько кандидатов стремятся попасть в 3 ОШБр ежедневно

Text

23:04 Сколько добровольцев служит в 3 ОШБр — Петренко назвал цифры

Text

22:16 В Третьей штурмовой заявили о самых низких потерях среди ВСУ

Text

17:50 Расстрел военных ВСУ и обновление данных в ТЦК со скидкой — эфир Вечер.LIVE