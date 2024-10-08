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Нардепка поскаржилась на мізерні пенсії ветеранів, які повертаються з війни

Нардепка поскаржилась на мізерні пенсії ветеранів, які повертаються з війни

08 жовтня 2024 р. 13:06

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17:19 Військовий пояснив, на що суттєво впливає відсутність покарання за СЗЧ

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17:15 У ЗСУ прокоментували самогубство комбата у 123-й бригаді ТРО

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15:58 Біля метро "Дорогожичі" прорвало мережу водопостачання — чи полагодять і коли

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Народна депутатка Ірина Констанкевич заявила, що ветерани, які повертаються з війни, отримують мізерні пенсії. Вона наголосила, що виплати потрібно збільшити і створити для військових окремий медичний пакет послуг.

Про це вона повідомила в ефірів Ранок.LIVE у вівторок, 8 жовтня.

Виплати ветеранам 

Констанкевич навела конкретний приклад низького пенсійного забезпечення.

"Колега мого чоловіка, якому виповнилося 60 років, він повернувся з війни […] Він прослужив, демобілізувався і отримує пенсію до 3 тисяч гривень", — йдеться у повідомленні. 

За її словами, ці виплати мізерні і державі потрібно переглянути їхній розмір. 

Вона також наголосила на необхідності довічного медичного забезпечення для ветеранів. Зазначила, що важливо створити окремі медичні пакети для військових, які передбачатимуть реабілітацію та санаторно-курортне лікування.

Нагадаємо, у 2024 році українські військові отримують грошове забезпечення, яке становить не менше 20 130 гривень, але розмір цієї суми залежить від низки факторів. 

Раніше Новини.LIVE писали, що військовослужбовці в Україні мають можливість отримувати додаткові грошові виплати до основного забезпечення. Зокрема, передбачено щомісячну доплату в розмірі 50 тисяч гривень за виконання певних спеціальних завдань.

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19:40 Вітри пронесуться Харківщиною — синоптики спрогнозували погоду на завтра

19:35 Набір до українського легіону в Польщі — скільки охочих подали заявки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:24 Чоловік влаштував розгром в Мінсоцполітики через відсутність дружини — відео

19:13 Дощі та шквали — синоптики попередили львів'ян про різку зміну погоди

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