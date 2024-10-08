Нардепка поскаржилась на мізерні пенсії ветеранів, які повертаються з війни

Народна депутатка Ірина Констанкевич заявила, що ветерани, які повертаються з війни, отримують мізерні пенсії. Вона наголосила, що виплати потрібно збільшити і створити для військових окремий медичний пакет послуг.

Про це вона повідомила в ефірів Ранок.LIVE у вівторок, 8 жовтня.

Виплати ветеранам

Констанкевич навела конкретний приклад низького пенсійного забезпечення.

"Колега мого чоловіка, якому виповнилося 60 років, він повернувся з війни […] Він прослужив, демобілізувався і отримує пенсію до 3 тисяч гривень", — йдеться у повідомленні.

За її словами, ці виплати мізерні і державі потрібно переглянути їхній розмір.

Вона також наголосила на необхідності довічного медичного забезпечення для ветеранів. Зазначила, що важливо створити окремі медичні пакети для військових, які передбачатимуть реабілітацію та санаторно-курортне лікування.

Нагадаємо, у 2024 році українські військові отримують грошове забезпечення, яке становить не менше 20 130 гривень, але розмір цієї суми залежить від низки факторів.

Раніше Новини.LIVE писали, що військовослужбовці в Україні мають можливість отримувати додаткові грошові виплати до основного забезпечення. Зокрема, передбачено щомісячну доплату в розмірі 50 тисяч гривень за виконання певних спеціальних завдань.