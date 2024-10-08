Нардеп пожаловалась на мизерные пенсии ветеранов, которые возвращаются с войны

Народная депутат Ирина Констанкевич заявила, что ветераны, которые вернулись с войны, получают мизерные пенсии. Она подчеркнула, что выплаты следует увеличить и создать для военных отдельный медицинский пакет услуг.

Об этом она сообщила в эфире Ранок.LIVE во вторник, 8 октября.

Выплаты ветеранам

Констанкевич привела конкретный пример низкого пенсионного обеспечения.

"Коллега моего мужа, которому исполнилось 60 лет, он вернулся с войны […] Он прослужил, демобилизовался и получает пенсию до 3 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

По ее словам, эти выплаты скудны и государству нужно пересмотреть их размер.

Она также отметила необходимость пожизненного медицинского обеспечения для ветеранов. Важно создать отдельные медицинские пакеты для военных, которые будут предусматривать реабилитацию и санаторно-курортное лечение.

Напомним, в 2024 году украинские военные получают денежное довольствие, которое составляет не менее 20 130 гривен, но размер этой суммы зависит от ряда факторов.

Ранее Новини.LIVE писали, что военнослужащие в Украине могут получать дополнительные денежные выплаты к основному обеспечению. В частности, предусмотрена ежемесячная доплата в размере 50 тысяч гривен за выполнение определенных специальных задач.