Южаніна назвала суму, яку Україна витрачає на виплати пенсій

Україна витрачає до двох мільярдів гривень на послуги з виплати пенсій. Проте серед поштових операторів зберігається конкуренція через можливість розширення спектра послуг.

Про це повідомила народний депутат Ніна Южаніна в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 8 жовтня.

Яка ціна послуг з доставки пенсій

Южаніна заявила, що Україна витрачає до двох мільярдів гривень на послуги з доставки пенсій. Водночас вона зазначила, що конкуренція між поштовими операторами триває не лише через витрати, які виділяють бюджету на доставку пенсій, а й через можливість розширення спектру послуг.

"Коли вони (працівники пошти — ред.) приходять на подвір'я до пенсіонерів, вони просять придбати ліки, ще якісь товари і купу різних послуг. А попереду у нас ще очікує обмежена банківська ліцензія для таких операторів, які надаватимуть фінансові послуги нашим людям у таких населених пунктах, де немає банківських відділень", — зауважила нардеп.

Вона додала, що основними претендентами на отримання обмеженої банківської ліцензії є "Нова пошта" та "Укрпошта".

Нагадаємо, народні депутати підготували законопроєкт, який передбачає можливість виплати пенсій через платіжну систему "Нової пошти". Це дозволить оперативніше отримувати гроші.

Раніше ми писали, що нардеп Ірина Констанкевич заявила, що ветерани, які повертаються з війни, отримують мізерні пенсії.