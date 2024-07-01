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Экономист заявил, что криптовалюта только "пустышка" — что не так

Экономист заявил, что криптовалюта только "пустышка" — что не так

1 июля 2024 г. 17:39

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17:39 Экономист заявил, что криптовалюта только "пустышка" — что не так

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15:44 Война уменьшила влияние олигархов — экономист заявил, что нужно, чтобы так продолжалось и дальше

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Экономист Сергей Фурса заявил, что криптовалюта — это "пустышка". Также эксперт отметил, что она является спекулятивным инструментом.

Об этом он рассказал в эфире День.LIVE в понедельник, 1 июля.

Почему криптовалюта может оказаться "пустышкой"

"Очень хорошо, если вы умеете зарабатывать на этом средства. Но опять же это как с тюльпанами в Голландии. Рано или поздно это все закончится. Потому что у криптовалюты нет основы стоимости", — заявил эксперт.

Также Фурса отметил, что криптовалюта часто используется для незаконных операций, например для расчетов за наркотики или обхода международных санкций.

"Это может быть удобно для расчетов за наркотики. Это сейчас удобно для россиян обходить санкции", — добавил экономист.

Ранее Фурса заявил, что влияние олигархов во время войны значительно уменьшилось, однако существует риск его возобновления по окончании боевых действий.

Также он объяснил, почему Украине нужно сотрудничать с МВФ.

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