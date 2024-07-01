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Економіст пояснив, чому Україні потрібно співпрацювати з МВФ

Економіст пояснив, чому Україні потрібно співпрацювати з МВФ

01 липня 2024 р. 14:34

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13:49 Рекрутинг у Європі — як хочуть набирати українців до лав ЗСУ за кордоном

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13:41 Україна починає шукати нових союзників із глобального півдня — нардеп Фріс розповів причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:56 Долар по 54 гривні та новий тариф на світло — День.LIVE

Text

11:59 Додаткові збори та скасування виплат — експерт про нові правила для біженців у Польщі

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11:13 Нардеп Федієнко розповів про погрози від людей у військовій формі

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Співпраця України з міжнародним валютним фондом, є вимушеним  кроком, без якого зараз не обійтись. На думку економіста Сергія Фурси, це "запорука, що ми адекватні".

Про це він заявив в ефірі День.LIVE.

Чому Україна має співпрацювати з МВФ

За його словами, на цій співпраці базується іноземна допомога Україні.

"Співпраця з МВФ не є бажанням української влади, ніколи такого не було. А вся допомога західних партнерів базується на такому: "У вас є програма з МВФ?" Якщо є, тоді все інше просто доєднується.  Це якір, до якого причепляються гроші ЄС, гроші американські, гроші світових банків і так далі", — каже він.

Нагадаємо раніше у МВФ спрогнозували незначну девальвацію національної валюти, однак за п'ять років курс долара може підскочити до позначки 54 гривень.

А також український уряд затвердив нову Бюджетну декларацію на 2025-2027 рр., після консультацій з офіційними посадовцями Міжнародного валютного фонду.

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15:24 За допомогою українського "народного супутника" знищено тисячі військових об’єктів росіян, — ЗМІ

15:15 Народний синоптик Діденко попередила, що деякі області України накриє аномальна спека

15:03 Вбивство на кордоні з Румунією — ДБР почало розслідувати справу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:00 Розмінування Чорного моря заради українського експорту — операція країн НАТО

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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