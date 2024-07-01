Економіст пояснив, чому Україні потрібно співпрацювати з МВФ

Співпраця України з міжнародним валютним фондом, є вимушеним кроком, без якого зараз не обійтись. На думку економіста Сергія Фурси, це "запорука, що ми адекватні".

Про це він заявив в ефірі День.LIVE.

Чому Україна має співпрацювати з МВФ

За його словами, на цій співпраці базується іноземна допомога Україні.

"Співпраця з МВФ не є бажанням української влади, ніколи такого не було. А вся допомога західних партнерів базується на такому: "У вас є програма з МВФ?" Якщо є, тоді все інше просто доєднується. Це якір, до якого причепляються гроші ЄС, гроші американські, гроші світових банків і так далі", — каже він.

Нагадаємо раніше у МВФ спрогнозували незначну девальвацію національної валюти, однак за п'ять років курс долара може підскочити до позначки 54 гривень.

А також український уряд затвердив нову Бюджетну декларацію на 2025-2027 рр., після консультацій з офіційними посадовцями Міжнародного валютного фонду.