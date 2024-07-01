Экономист объяснил, почему Украине нужно сотрудничать с МВФ

Сотрудничество Украины с международным валютным фондом является вынужденным шагом, без которого сейчас не обойтись. По мнению экономиста Сергея Фурсы, это "залог, что мы адекватны".

Об этом он заявил в эфире День.LIVE.

Почему Украина должна сотрудничать с МВФ

По его словам, на этом сотрудничестве базируется иностранная помощь Украине.

"Сотрудничество с МВФ не является желанием украинской власти, никогда такого не было. А вся помощь западных партнеров базируется на следующем: "У вас есть программа с МВФ?" Если есть, тогда все остальное просто присоединяется. Это якорь, к которому прицепляются деньги ЕС, деньги американские, деньги мировых банков и так далее", — говорит он.

Напомним, ранее в МВФ спрогнозировали незначительную девальвацию национальной валюты, однако за пять лет курс доллара может подскочить до отметки 54 гривен.

А также украинское правительство утвердило новую Бюджетную декларацию на 2025-2027 гг., после консультаций с официальными должностными лицами Международного валютного фонда.