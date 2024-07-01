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Економіст заявив, що криптовалюта лишень "пустишка" — що не так

Економіст заявив, що криптовалюта лишень "пустишка" — що не так

01 липня 2024 р. 17:39

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17:39 Економіст заявив, що криптовалюта лишень "пустишка" — що не так

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15:44 Війна зменшила вплив олігархів — економіст заявив, що потрібно, аби так тривало й надалі

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14:34 Економіст пояснив, чому Україні потрібно співпрацювати з МВФ

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13:49 Як поводитися під час затримання працівниками ТЦК — нардеп дав практичні поради

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:49 Рекрутинг у Європі — як хочуть набирати українців до лав ЗСУ за кордоном

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13:41 Україна починає шукати нових союзників із глобального півдня — нардеп Фріс розповів причину

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Економіст Сергій Фурса заявив, що криптовалюта — це "пустишка". Також експерт відзначив, що вона є спекулятивним інструментом.

Про це він розповів в ефірі День.LIVE у понеділок, 1 липня.

Чому криптовалюта може виявитися "пустишкою" 

"Дуже добре, якщо ви вмієте заробляти на цьому кошти. Але, знову ж таки, це як з тюльпанами в Голандії. Рано чи пізно це все закінчиться. Бо у криптовалюти нема основи вартості", — заявив експерт.

Також Фурса відзначив, що криптовалюта часто використовується для незаконних операцій, наприклад, для розрахунків за наркотики або обходу міжнародних санкцій.

"Це може бути зручно для розрахунків за наркотики. Це зараз зручно для росіян обходити санкції" — додав економіст.

Раніше Фурса заявив, що вплив олігархів під час війни значно зменшився, проте існує ризик його відновлення після закінчення бойових дій. 

Також він пояснив, чому Україні потрібно співпрацювати з МВФ.

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18:40 Україну очікує важке літо через наступальні дії росіян — WSJ

18:40 Підприємства мають нові зобов'язання перед ТЦК — які є вимоги та штрафи

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:14 Загроза наступу з Білорусі — в ОК "Захід" відзвітували на відео про рівень підготовки

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