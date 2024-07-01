Війна зменшила вплив олігархів — економіст заявив, що потрібно, аби так тривало й надалі

Вплив олігархів під час війни значно зменшився, проте існує ризик його відновлення після закінчення бойових дій. Щоб цього не сталося потрібно провести відповідні реформи, спрямовані на боротьбу з корупцією та забезпечення верховенства права.

Про це повідомив економіст Сергій Фурса в ефірі День.LIVE у понеділок, 1 липня.

Вплив олігархів під час війни мінімізований

Фурса пояснив, що олігархат — це ситуація, коли окремі особи використовують державний апарат і слабкі інститути для отримання нечесних прибутків. Він підкреслив важливість боротьби з цим явищем.

"Я думаю, що вплив олігархів під час війни мінімізований. Зараз у нас демократія трохи на паузі, що природно для війни. Тому війна призвела до того, що вплив олігархів на будь-які процеси зменшився", — зазачив економіст.

Проте Фурса застеріг, що після війни вплив олігархів може відновитися, якщо не будуть проведені реформи, спрямовані на боротьбу з корупцією та забезпечення верховенства права.

"Якщо ми не проведемо ці реформи, олігархи так чи інакше можуть відновити свій вплив", — підкреслив економіст.

Він також навів приклад, як олігархи заробляють свої статки, згадавши Ігоря Коломойського та державну компанію "Укрнафта".

"Сидить людина на потоках, нічого не створює, просто "доїть". Це не про бізнес", — зазначив Фурса.

Нагадаємо, заступника генерального прокурора України Дмитра Вербицького офіційно звільнено.

Раніше Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування щодо Вербицького, звинувативши його у незаконному збагаченні.

Ми повідомляли, що СБУ викрила керівника одного з департаментів Укренерго, який навесні 2022 року організував закупівлю бронежилетів для співробітників енергокомпанії за штучно завищеною вартістю.