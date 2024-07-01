Война уменьшила влияние олигархов — экономист заявил, что нужно, чтобы так продолжалось и дальше

Влияние олигархов во время войны значительно уменьшилось, однако существует риск его восстановления по окончании боевых действий. Чтобы этого не произошло, нужно провести соответствующие реформы, направленные на борьбу с коррупцией и обеспечение верховенства права.

Об этом сообщил экономист Сергей Фурса в эфире День.LIVE в понедельник, 1 июля.

Влияние олигархов во время войны минимизировано

Фурса объяснил, что олигархат — это ситуация, когда отдельные лица используют государственный аппарат и слабые институты для получения нечестных прибылей. Он подчеркнул важность борьбы с этим явлением.

"Я думаю, что влияние олигархов во время войны минимизировано. Сейчас у нас демократия немного на паузе, что естественно для войны. Поэтому война привела к тому, что влияние олигархов на любые процессы уменьшилось" , — отметил экономист.

Однако Фурса предостерег, что после войны влияние олигархов может возобновиться, если не будут проведены реформы, направленные на борьбу с коррупцией и обеспечение верховенства права.

"Если мы не проведем эти реформы, олигархи так или иначе могут возобновить свое влияние" , — подчеркнул экономист.

Он также привел пример, как олигархи зарабатывают свое состояние, вспомнив Игоря Коломойского и государственную компанию "Укрнафта".

"Сидит человек на потоках, ничего не создает, просто "доит". Это не о бизнесе" , — отметил Фурса.

Напомним, заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий официально уволен.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование Вербицкого, обвинив его в незаконном обогащении.

Мы сообщали, что СБУ разоблачила руководителя одного из департаментов Укрэнерго, который весной 2022 года организовал закупку бронежилеты для сотрудников энергокомпании по искусственно завышенной стоимости.