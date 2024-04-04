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Разумков ответил, реально ли вернуть всех военнообязанных из-за границы

Разумков ответил, реально ли вернуть всех военнообязанных из-за границы

4 апреля 2024 г. 12:28

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06:27 В Раде рассказали, что не так с новым законопроектом о мобилизации

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22:38 Будут ли в законопроекте о мобилизации электронные повестки — ответ Разумкова

Народный депутат от фракции "Умная политика" Дмитрий Разумков заявил, что даже на законодательном уровне практически невозможно вернуть из-за границы украинских военнообязанных. Соответствующего механизма, по его словам, нет. 

Об этом политик сказал в интервью Новини.LIVE.

Возвращение из-за границы военнообязанных

"У нас механизма нет. На уровне закона его не прописать. Вы можете издать закон: "Всем вернуться" и это не будет выполняться", — сказал Разумков, говоря о возможности возвращения военнообязанных из-за границы.

Он добавил, что в новом мобилизационном законе будет стоять норма об обновленной процедуре получения паспорта. А именно для того, чтобы получить новый документ, нужно будет предоставить военный билет или пройти регистрацию в электронном кабинете.

"Но человек может не захотеть этого делать или получит еще двойное гражданство", — сказал Разумков.

Также нардеп рассказал еще об одной норме, которая касается так называемого белого билета. Она предполагает, что все, кто его получил, должны пройти повторную комиссию. Однако, по его словам, в этом случае существует риск понести уголовную ответственность тем, кто выдает такие документы.

Напомним, Дмитрий Разумков рассказал, что не так с новым законопроектом о мобилизации. Также нардеп подверг критике правительство за выплаты 15 млн грн семьям погибших военных.

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