Разумков відповів, чи реально повернути усіх військовозобов'язаних з-за кордону

Народний депутат від фракції "Розумна політика" Дмитро Разумков заявив, що навіть на законодавчому рівні практично неможливо повернути з-за кордону українських військовозобов'язаних. Відповідного механізму, за його словами, не існує.

Про це політик сказав у інтерв'ю Новини.LIVE.

Повернення з-за кордону військовозобов'язаних

"В нас механізму немає. На рівні закону його не прописати. Ви можете видати закон: "Всім повернутися" і це не буде виконуватися", — сказав Разумков, говорячи про можливість повернення військовозобов'язаних з-за кордону.

Він додав, що у новому мобілізаційному законі стоятиме норма щодо оновленої процедури отримання паспорту. А саме, для того, щоб отримати новий документ, треба буде надати військовий квиток або пройти реєстрацію у електронному кабінеті.

"Але людина може не захотіти цього робити, або отримає ще подвійне громадянство", — сказав Разумков.

Також нардеп розповів про ще одну норму, яка стосується так званого білого квитка. Вона передбачає, що усі хто його отримав, повинен пройти повторну комісію. Однак, за його словами, у цьому випадку існує ризик понести кримінальну відповідальність тим, хто видає такі документи.

Нагадаємо, Дмитро Разумков розповів, що не так із новим законопроектом про мобілізацію. Також нардеп розкритикував уряд за виплати 15 млн грн сім'ям загиблих військових.