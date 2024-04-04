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Разумков відповів, чи реально повернути усіх військовозобов'язаних з-за кордону

Разумков відповів, чи реально повернути усіх військовозобов'язаних з-за кордону

04 квітня 2024 р. 12:28

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12:28 Разумков відповів, чи реально повернути усіх військовозобов'язаних з-за кордону

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11:11 Нардеп розповів, чи будуть підвищувати тарифи на електроенергію

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09:38 Разумков розкритикував уряд за виплати 15 млн грн сім'ям загиблих військових

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08:00 Зеленський зробив заяву щодо мобілізації — ефір Новини.LIVE

Text

07:14 Нардеп відповів, коли почне працювати законопроєкт про мобілізацію

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06:28 Законопроєкт про мобілізацію: на користь ЗСУ можуть вилучати транспортні засоби

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06:27 У Раді розповіли, що не так із новим законопроектом про мобілізацію

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22:38 Чи будуть у законопроєкті про мобілізацію електронні повістки — відповідь Разумкова

Народний депутат від фракції "Розумна політика" Дмитро Разумков заявив, що навіть на законодавчому рівні практично неможливо повернути з-за кордону українських військовозобов'язаних. Відповідного механізму, за його словами, не існує. 

Про це політик сказав у інтерв'ю Новини.LIVE.

Повернення з-за кордону військовозобов'язаних 

"В нас механізму немає. На рівні закону його не прописати. Ви можете видати закон: "Всім повернутися" і це не буде виконуватися", — сказав Разумков, говорячи про можливість повернення військовозобов'язаних з-за кордону. 

Він додав, що у новому мобілізаційному законі стоятиме норма щодо оновленої процедури отримання паспорту. А саме, для того, щоб отримати новий документ, треба буде надати військовий квиток або пройти реєстрацію у електронному кабінеті.  

"Але людина може не захотіти цього робити, або отримає ще подвійне громадянство", — сказав Разумков. 

Також нардеп розповів про ще одну норму, яка стосується так званого білого квитка. Вона передбачає, що усі хто його отримав, повинен пройти повторну комісію. Однак, за його словами, у цьому випадку існує ризик понести кримінальну відповідальність тим, хто видає такі документи. 

Нагадаємо, Дмитро Разумков розповів, що не так із новим законопроектом про мобілізацію. Також нардеп розкритикував уряд за виплати 15 млн грн сім'ям загиблих військових. 

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13:15 Поклала гроші клієнтів собі в кишеню — в Одесі затримали злочинницю

13:10 Трубін розсмішив юного вболівальника, який вибіг на поле під час матчу

12:54 У Харкові пролунали потужні вибухи

12:48 ЗАЕС на межі блекауту — що трапилось на станції

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:42 В Києві стартувала реєстрація на нову грошову допомогу — умови

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11:11 Нардеп розповів, чи будуть підвищувати тарифи на електроенергію

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09:38 Разумков розкритикував уряд за виплати 15 млн грн сім'ям загиблих військових

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07:14 Нардеп відповів, коли почне працювати законопроєкт про мобілізацію

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