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Разумков розкритикував уряд за виплати 15 млн грн сім'ям загиблих військових

Разумков розкритикував уряд за виплати 15 млн грн сім'ям загиблих військових

04 квітня 2024 р. 09:38

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09:38Разумков розкритикував уряд за виплати 15 млн грн сім'ям загиблих військових

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20:00 Фінальна версія закону про мобілізацію — Дмитро Разумков в ефірі Новини.LIVE

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09:38 Разумков розкритикував уряд за виплати 15 млн грн сім'ям загиблих військових

Text

08:00 Зеленський зробив заяву щодо мобілізації — ефір Новини.LIVE

Text

07:14 Нардеп відповів, коли почне працювати законопроєкт про мобілізацію

Text

06:28 Законопроєкт про мобілізацію: на користь ЗСУ можуть вилучати транспортні засоби

Text

06:27 У Раді розповіли, що не так із новим законопроектом про мобілізацію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

02:05 Підготовка Білорусі до війни — експерт розповів, чи можливий наступ на Україну

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00:08 Лукашенко готується до війни — експерт розповів про плани Білорусі

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22:38 Чи будуть у законопроєкті про мобілізацію електронні повістки — відповідь Разумкова

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21:00 Готовність Білорусі до війни та чи оголосить Путін нову мобілізацію — ефір Новини.LIVE

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20:00 Фінальна версія закону про мобілізацію — Дмитро Разумков в ефірі Новини.LIVE

Голова міжфракційного об'єднання (МФО) "Розумна політика" Дмитро Разумков розповів, що у новому законопроєкті про мобілізацію вказали, що мобілізаційні заходи не потребують додаткових видатків з державного бюджету. За його словами насправді для цього потрібні мільярди доларів, але влада не прорахувала усе забезпечення та виплати військовим та їх сім'ям.

Про це Разумков розповів в ефірі Вечір.LIVE

Виплати сім'ям загиблих — Разумков розкритикував уряд за прорахунки

Депутат пояснив, аби мобілізувати навіть одну людину, потрібно неабиякі кошти, адже це одяг, забезпечення, навчання, харчування, а в трагічному випадку — 15 мільйонів гривень виплат для родини загиблого. Проте у новому законопроєкті про мобілізацію зазначили, що такі процеси не потребують додаткових видатків з державного бюджету.

"Я не вірю українському уряду і я маю на це право. Чому? Усі пам'ятають історію, коли вийшов Рєзніков (ексміністр оборони. — Ред.) і сказав, що військові попросили забрати у них 30 тисяч доплати. Зараз я не здивуюсь, якщо вийде Шмигаль (чинний прем'єр-міністр. — Ред.), чи хтось інший і скаже, що родини загиблих попросили нас забрати 15 мільйонів виплат за загиблих захисників. Там немає совісті, тому я не здивуюсь, якщо таке відбудеться", — заявив Разумков. 

Він наголосив, аби такого не трапилося потрібно норму про виплати родинам загиблих воїнів закріпити на рівні закону, а уряд і президент повинні нести відповідальність за свої слова, які давали українцям на початку війни. Чиновник вважає, що перед встановленням суми подібної виплати варто було все детально порахувати, оцінити свої можливості, підготуватися до найгіршого сценарію та хоча приблизно орієнтуватися у термінах закінчення війни та подальших діях. 

"Я запитував, чи вони (уряд — Ред.) впевнені поставити саме 15 мільйонів, чи все добре прорахували. Я готовий поставити 30, але давайте будемо відверті, треба розуміти, скільки ще триватиме війна. Це не два-три тижні, як розповідали в Офісі Президента, треба готуватися завжди до найгіршого сценарію. Не до пікніків готуватися,  а рити окопи, створювати укріплення, вибудовувати мінні поля і готуватися до відсічі ворога, а не сподіватися, що хтось фартовий і знову пронесе. Не пронесло", — додав Разумков.

Голова МФО наголосив, що за не прораховані та не продумані наперед дії, керівництво країни повинне нести персональну відповідальність перед українцями. 

Нагадаємо, нещодавно заступник міністра оборони України Юрій Джигір розповів, що оборонне відомство цьогоріч виплачує українським армійцям близько 862 мільйони гривень. Ця сума становить 70% асигнованих бюджетних коштів міністерства. 

Також стало відомо, що у 2024 році збережуть оплати для військових у розмірі 30 та 100 тисяч гривень. А всі розміри грошового забезпечення для військовослужбовців залишаться на рівні 2023 року і підвищення поки не планується. 

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10:22 СБУ ідентифікувала хакерів РФ, які атакували Київстар

10:22 Зоря — Динамо — де і коли дивитися скандальний матч УПЛ

10:19 Загроза балістики — в Одесі і області лунає сигнал повітряної тривоги

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:16 Хочуть помститися Україні — як теракт у "Крокусі" вплинув на процес мобілізації в РФ

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09:53 Гвардіола назвав фаворитів АПЛ, Фоден побив рекорд у матчі з Астон Віллою

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09:38 Разумков розкритикував уряд за виплати 15 млн грн сім'ям загиблих військових

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08:00 Зеленський зробив заяву щодо мобілізації — ефір Новини.LIVE

Text

07:14 Нардеп відповів, коли почне працювати законопроєкт про мобілізацію

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06:28 Законопроєкт про мобілізацію: на користь ЗСУ можуть вилучати транспортні засоби

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06:27 У Раді розповіли, що не так із новим законопроектом про мобілізацію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

02:05 Підготовка Білорусі до війни — експерт розповів, чи можливий наступ на Україну

Text

00:08 Лукашенко готується до війни — експерт розповів про плани Білорусі

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22:38 Чи будуть у законопроєкті про мобілізацію електронні повістки — відповідь Разумкова

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21:00 Готовність Білорусі до війни та чи оголосить Путін нову мобілізацію — ефір Новини.LIVE

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20:00 Фінальна версія закону про мобілізацію — Дмитро Разумков в ефірі Новини.LIVE