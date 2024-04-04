Разумков розкритикував уряд за виплати 15 млн грн сім'ям загиблих військових

Голова міжфракційного об'єднання (МФО) "Розумна політика" Дмитро Разумков розповів, що у новому законопроєкті про мобілізацію вказали, що мобілізаційні заходи не потребують додаткових видатків з державного бюджету. За його словами насправді для цього потрібні мільярди доларів, але влада не прорахувала усе забезпечення та виплати військовим та їх сім'ям.

Про це Разумков розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Виплати сім'ям загиблих — Разумков розкритикував уряд за прорахунки

Депутат пояснив, аби мобілізувати навіть одну людину, потрібно неабиякі кошти, адже це одяг, забезпечення, навчання, харчування, а в трагічному випадку — 15 мільйонів гривень виплат для родини загиблого. Проте у новому законопроєкті про мобілізацію зазначили, що такі процеси не потребують додаткових видатків з державного бюджету.

"Я не вірю українському уряду і я маю на це право. Чому? Усі пам'ятають історію, коли вийшов Рєзніков (ексміністр оборони. — Ред.) і сказав, що військові попросили забрати у них 30 тисяч доплати. Зараз я не здивуюсь, якщо вийде Шмигаль (чинний прем'єр-міністр. — Ред.), чи хтось інший і скаже, що родини загиблих попросили нас забрати 15 мільйонів виплат за загиблих захисників. Там немає совісті, тому я не здивуюсь, якщо таке відбудеться", — заявив Разумков.

Він наголосив, аби такого не трапилося потрібно норму про виплати родинам загиблих воїнів закріпити на рівні закону, а уряд і президент повинні нести відповідальність за свої слова, які давали українцям на початку війни. Чиновник вважає, що перед встановленням суми подібної виплати варто було все детально порахувати, оцінити свої можливості, підготуватися до найгіршого сценарію та хоча приблизно орієнтуватися у термінах закінчення війни та подальших діях.

"Я запитував, чи вони (уряд — Ред.) впевнені поставити саме 15 мільйонів, чи все добре прорахували. Я готовий поставити 30, але давайте будемо відверті, треба розуміти, скільки ще триватиме війна. Це не два-три тижні, як розповідали в Офісі Президента, треба готуватися завжди до найгіршого сценарію. Не до пікніків готуватися, а рити окопи, створювати укріплення, вибудовувати мінні поля і готуватися до відсічі ворога, а не сподіватися, що хтось фартовий і знову пронесе. Не пронесло", — додав Разумков.

Голова МФО наголосив, що за не прораховані та не продумані наперед дії, керівництво країни повинне нести персональну відповідальність перед українцями.

Нагадаємо, нещодавно заступник міністра оборони України Юрій Джигір розповів, що оборонне відомство цьогоріч виплачує українським армійцям близько 862 мільйони гривень. Ця сума становить 70% асигнованих бюджетних коштів міністерства.

Також стало відомо, що у 2024 році збережуть оплати для військових у розмірі 30 та 100 тисяч гривень. А всі розміри грошового забезпечення для військовослужбовців залишаться на рівні 2023 року і підвищення поки не планується.