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Разумков раскритиковал правительство за выплаты 15 млн грн семьям погибших военных

Разумков раскритиковал правительство за выплаты 15 млн грн семьям погибших военных

4 апреля 2024 г. 9:38

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09:38 Разумков раскритиковал правительство за выплаты 15 млн грн семьям погибших военных

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08:00 Зеленский сделал заявление по мобилизации — эфир Новини.LIVE

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07:14 Нардеп ответил, когда заработает законопроект о мобилизации

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06:28 Законопроект о мобилизации: в пользу ВСУ могут изымать транспортные средства

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06:27 В Раде рассказали, что не так с новым законопроектом о мобилизации

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20:00 Финальная версия закона о мобилизации — Дмитрий Разумков в эфире Новини.LIVE

Глава межфракционного объединения (МФО) "Разумная политика" Дмитрий Разумков рассказал, что в новом законопроекте о мобилизации указали, что мобилизационные меры не нуждаются в дополнительных расходах из государственного бюджета. По его словам, на самом деле для этого нужны миллиарды долларов, но власти не просчитали все обеспечение и выплаты военным и их семьям.

Об этом Разумков рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Выплаты семьям погибших — Разумков раскритиковал правительство за просчеты

Депутат объяснил, чтобы мобилизовать даже одного человека, нужно изрядные средства, ведь это одежда, обеспечение, обучение, питание, а в трагическом случае — 15 миллионов гривен выплат для семьи погибшего. Однако в новом законопроекте о мобилизации отметили, что такие процессы не нуждаются в дополнительных расходах из государственного бюджета.

"Я не верю украинскому правительству и у меня есть на это право. Почему? Все помнят историю, когда вышел Резников (эксминистр обороны. — Ред.) и сказал, что военные попросили забрать у них 30 тысяч доплаты. Сейчас я не удивлюсь, если выйдет Шмыгаль (действующий премьер-министр. — Ред.) или кто-то другой и скажет, что семьи погибших попросили нас забрать 15 миллионов выплат за погибших защитников. Там нет совести, поэтому я не удивлюсь, если такое произойдет", — заявил Разумков.

Он подчеркнул, чтобы такого не случилось, нужно норму о выплатах семьям погибших воинов закрепить на уровне закона, а правительство и президент должны нести ответственность за свои слова, которые давали украинцам в начале войны. Чиновник считает, что перед установлением суммы подобной выплаты стоило все подробно сосчитать, оценить свои возможности, подготовиться к худшему сценарию и хотя примерно ориентироваться в сроках окончания войны и дальнейших действиях.

"Я спрашивал, уверены ли они (правительство — Ред.) поставить именно 15 миллионов, все ли хорошо просчитали. Я готов поставить 30, но давайте будем откровенны, надо понимать, сколько еще будет длиться война. Это не две-три недели, как рассказывали в Офисе Президента, надо готовиться всегда к худшему сценарию. Не к пикникам готовиться, а рыть окопы, создавать укрепления, выстраивать минные поля и готовиться к отпору врага, а не надеяться, что кто-то фортовый и снова пронесет. Не пронесло", — добавил Разумков.

Глава МФО подчеркнул, что за не просчитанные и не продуманные действия, руководство страны должно нести персональную ответственность перед украинцами.

Напомним, недавно заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир рассказал, что оборонное ведомство в этом году выплачивает украинским армейцам около 862 миллионов гривен. Эта сумма составляет 70% ассигнованных бюджетных средств министерства.

Также стало известно, что в 2024 году сохранят оплаты для военных в размере 30 и 100 тысяч гривен. А все размеры денежного довольствия для военнослужащих останутся на уровне 2023 года и повышение пока не планируется.

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09:53 Гвардиола назвал фаворитов АПЛ, Фоден побил рекорд в матче с Астон Виллой

09:52 Проверки бизнеса в 2024 году — налоговая расширила перечень компаний

09:51 В Воздушных назвали количество вражеских дронов, которые уничтожили этой ночью

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:40 Количество депортированных россиян из ЕС заметно растет — какая страна выселила больше всего

09:23 Ярмолюк провалил матч против Брайтона — известны оценки украинца

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08:00 Зеленский сделал заявление по мобилизации — эфир Новини.LIVE

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07:14 Нардеп ответил, когда заработает законопроект о мобилизации

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06:28 Законопроект о мобилизации: в пользу ВСУ могут изымать транспортные средства

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06:27 В Раде рассказали, что не так с новым законопроектом о мобилизации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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02:05 Подготовка Беларуси к войне —эксперт рассказал, возможно ли наступление на Украину

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22:38 Будут ли в законопроекте о мобилизации электронные повестки — ответ Разумкова

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