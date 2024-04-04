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У Раді розповіли, що не так із новим законопроектом про мобілізацію

У Раді розповіли, що не так із новим законопроектом про мобілізацію

04 квітня 2024 р. 06:27

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06:27 У Раді розповіли, що не так із новим законопроектом про мобілізацію

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У новому законопроекті про мобілізацію є багато відкритих питань. Таку заяву зробив депутат Верховної Ради Дмитро Разумков.

Про це він розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

Законопроект про мобілізацію — що відомо

"Кінцева таблиця з'явиться найближчими днями. Думаю, що до 10 квітня комітет встигне її доопрацювати та винести документ до зали. Поки не всі комітетські правки опрацьовані, які подавали представники фракцій. І до речі, "Слуга народу" дали найбільше, незважаючи на те, що це фракція президента. Але навіть вони розуміють, що це безглуздий закон, внесений президентом, і треба якось його виправляти. Ось вони й намагалися це зробити", — сказав Разумков.

Він зазначив, що в документі немає спамкових правок чи затягування процесу, але дуже багато було виправлено та додано.

"По-перше. Почасти все одно залишаються антиконституційні норми. Прибрали норму про блокування рахунків (депутати пропонували блокувати банківські рахунки ухилистам. — Ред.). Але цей закон сам собою виглядає як диверсія. Він ще не прийнятий, але тільки за січень 2024 року з рахунків українців було виведено 27,4 мільярда гривень. Це більше шкоди для України, аніж на початку вторгнення це зробила Росія", — зазначив Разумков.

По-друге, за його словами, коли українці, які виїхали і живуть за кордоном, почули, що блокуватимуть консульські послуги, вони швиденько переоформили свої паспорти на 10 років і там сидітимуть далі.

"Ми втрачаємо з ними зв'язок, тому що вони докладатимуть максимум, щоб держава Україна втратила їх з поля зору. З кожним днем шанс на їх повернення стає меншим. Швидше за все, залишиться норма щодо позбавлення водійських прав. Але що сталося? З'явилася додаткова кількість розлучень, плюс у кілька разів збільшилася кількість перереєстрації автотранспорту на близьких родичів. Тобто люди у нас максимально йдуть із цього процесу", — сказав Разумков.

Раніше Новини.LIVE дізнавалися, чи відправить Україна воювати тих, хто вийшов із в'язниці чи зараз перебуває там.

Також юристи пояснили, чи може військовослужбовець у заповіті вказати, хто отримає гроші від держави у разі її загибелі.

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