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В Раде рассказали, что не так с новым законопроектом о мобилизации

В Раде рассказали, что не так с новым законопроектом о мобилизации

4 апреля 2024 г. 6:27

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06:28 Законопроект о мобилизации: в пользу ВСУ могут изымать транспортные средства

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06:27 В Раде рассказали, что не так с новым законопроектом о мобилизации

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02:05 Подготовка Беларуси к войне —эксперт рассказал, возможно ли наступление на Украину

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00:08 Лукашенко готовится к войне — эксперт рассказал о планах Беларуси

3 апреля 2024
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22:38 Будут ли в законопроекте о мобилизации электронные повестки — ответ Разумкова

Text

21:00 Готовность Беларуси к войне и объявит ли Путин новую мобилизацию — эфир Новини.LIVE

Text

20:00 Финальная версия закона о мобилизации — Дмитрий Разумков в эфире Новини.LIVE

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19:00 Наступит ли мир после договоренности Зеленского и Эрдогана — эфир Новини.LIVE

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В новом законопроекте о мобилизации есть много открытых вопросов. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Об этом он рассказал в интервью Новини.Live.

Законопроект о мобилизации — что известно

"Конечная таблица появится в ближайшие дни. Думаю, что до 10 апреля комитет успеет ее доработать и вынести документ в зал. Пока не все комитетские правки проработаны, которые подавали представители фракций. И кстати, "Слуга народа" дали больше всего, несмотря на то, что это фракция президента. Но даже они понимают, что это нелепый закон, внесенный президентом, и нужно как-то его исправлять. Вот они и пытались это сделать", — сказал Разумков.

Он отметил, что в документе нет спамочных правок или затягивания процесса, но очень многое было исправлено и добавлено.

"Первое. Отчасти все равно остаются антиконституционные нормы. Убрали норму о блокировании счетов (депутаты предлагали блокировать банковские счета уклонистам. — Ред.). Но этот закон сам по себе смотрится как диверсия. Он еще не принят, но только за январь 2024 года со счетов украинцев было выведено 27,4 миллиарда гривен. Это больше вреда для Украины, чем в начале вторжения это сделала Россия", — отметил Разумков.

Во-вторых, по его словам, когда выехавшие и живущие за границей украинцы услышали, что будут блокировать консульские услуги, они быстренько переоформили свои паспорта на 10 лет и будут там сидеть дальше.

"Мы теряем с ними связь, потому что они будут прилагать максимум, чтобы государство Украина потеряло их из виду. С каждым днем шанс на их возвращение становится меньше. Скорее всего, останется норма по лишению уклоняемых водительских прав. Но что произошло? Появилось дополнительное количество разводов, плюс в несколько раз увеличилось количество перерегистрации автотранспорта на близких родственников. То есть люди у нас максимально уходят из этого процесса", — сказал Разумков.

Ранее Новини.LIVE узнавало, отправит ли Украина воевать тех, кто вышел из тюрьмы или сейчас находится там.

Также юристы объяснили, может ли военнослужащий в завещании указать, кто получит деньги от государства в случае его гибели.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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22:38 Будут ли в законопроекте о мобилизации электронные повестки — ответ Разумкова

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