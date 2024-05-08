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Екатерина Приймак объяснила, почему скандальный номер "Квартала 95" обидел женщин-военнослужащих

Екатерина Приймак объяснила, почему скандальный номер "Квартала 95" обидел женщин-военнослужащих

8 мая 2024 г. 16:56

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16:56 Екатерина Приймак объяснила, почему скандальный номер "Квартала 95" обидел женщин-военнослужащих

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13:02 Представитель ВСУ объяснил, как поступление помощи от США требует увеличения армии

Text

12:03 Нардеп раскритиковал возможность избрать должность в армии

Text

11:55 Депутат рассказал о планах РФ по убийству военно-политического руководства Украины

Text

08:01 Массированный обстрел Украины и покушение на Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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03:50 Всех военнообязанных разделят на две четкие категории — объяснение Вениславского

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01:36 Кто на самом деле писал закон о мобилизации — Федор Вениславский ответил

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23:14 Онистрат объяснил, что нужно Украине для победы над Россией в войне

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Соучредитель общественной организации "Женское ветеранское движение" Екатерина Приймак прокомментировала скандальный номер студии "Квартал 95" . В номере актеры высмеяли женщин-военнослужащих.

Об этом говорилось в прямом эфире Ранок.LIVE в среду, 8 мая.

Требует ли организация извинений

"Не требуя ничего, мы просто ждем, когда общество станет взрослее. Нас удивило, что телевидение в очередной раз задело женщин в нелепых шутках. Каждый раз мы можем просто подумать, не вызовет ли это осуждение в обществе" , — отметила Приймак.

Стереотипы о женщинах

Спикер добавила, что такие номера возмущают общество, ведь сейчас существует совсем другая ситуация. Женщины уходят воевать и поддерживать подобные стереотипы вредно.

"Мир живет в 21 веке и главное это не твой половой признак, а твой профессионализм. Отношение к женщинам – это маркер того, насколько развита твоя структура. Нужно переходить в профессиональную плоскость, где будут достаточные механизмы правовой защиты женщин, которые займут свое справедливое место" в армии, тогда мы сможем шутить на разные темы" , — отметила соучредительница ОО "Женское ветеранское движение".

"Квартал 95" получил хейт от аудитории за их пародию на бывшего начальника Ровенского ТЦК Александра Ярмошевича, который стал известен из-за распространения в сети фотографий с его поцелуями с коллегами на рабочем месте. Украинцы возмутились, что такие номера усиливают сексизм к женщинам и дискредитируют украинских военных

В последние годы в Украине наблюдается рост заинтересованности женщин в военной службе. Сегодня очень многие женщины сознательно выбирают армию как свое место для самореализации и внесения весомого вклада в безопасность страны.

В рядах Вооруженных Сил находятся более 45 тысяч женщин. Однако, по словам парамедикини Екатерины Приймак, они сталкиваются с рядом проблем, среди которых значительное место занимает сексизм.

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16:55 Почти два миллиона за кофе — одесские учащиеся помогли ВСУ

16:51 Мобилизация в Украине — реестр "Оберіг" получил важное обновление

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:48 В Днепропетровской области в результате взрывов есть раненые, среди них — ребенок

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