Військовий розповів про користь жінок на фронті

За останні роки в Україні спостерігається зростання зацікавленості жінок у військовій службі. Сьогодні дуже багато жінок свідомо обирають армію як своє місце для самореалізації та внесення вагомого внеску у безпеку країни. Однак, питання про можливу розширену мобілізацію на жінок залишається актуальним.

Про це розповів військовий 3-го батальйону "Свобода" Владислав Первухін в ефірі Вечір.LIVE.

Жінки в армії

Первухін зазначив, що у жінок, які обирають військову службу, є значна мотивація та готовність до викликів, які можуть виникнути на фронті.

"Всі дівчата, які приходять до нас, мають величезну мотивацію. Вони готові працювати та виконувати свої обов'язки, навіть якщо це пов'язано зі значними труднощами", — додав військовий.

Він розповів, що в їхньому батальйоні багато дівчат на різних посадах.

"Є медики, оператори БПЛА, піхотинки, кадрові військові, кухарі та інші", — розповів військовий.

Нагадаємо раніше у ЗСУ заговорили про створення підрозділу жінок-штурмовиків.

Також ми писали, зміниться військовий облік для українських жінок з травня 2024 року.