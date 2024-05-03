Военный рассказал о пользе женщин на фронте

В последние годы в Украине наблюдается рост заинтересованности женщин в военной службе. Сегодня очень многие женщины сознательно выбирают армию как свое место для самореализации и внесения весомого вклада в безопасность страны. Однако вопрос о возможной расширенной мобилизации на женщин остается актуальным.

Об этом рассказал военный 3-го батальона "Свобода" Владислав Первухин в эфире Вечер.LIVE.

Женщины в армии

Первухин отметил, что у женщин, выбирающих военную службу, есть значительная мотивация и готовность к вызовам, которые могут возникнуть на фронте.

"Все девушки, которые приходят к нам, имеют огромную мотивацию. Они готовы работать и выполнять свои обязанности, даже если это связано с большими трудностями", — добавил военный.

Он рассказал, что в их батальоне много девушек на разных должностях.

"Есть медики, операторы БПЛА, пехотинцы, кадровые военные, повара и другие", — рассказал военный.

Напомним ранее в ВСУ заговорили о создании подразделения женщин-штурмовиков.

Также мы писали, что изменится военный учет для украинских женщин с мая 2024 года.