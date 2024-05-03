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Военный рассказал о пользе женщин на фронте

Военный рассказал о пользе женщин на фронте

3 мая 2024 г. 23:30

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19:41 Евгений Дикий прокомментировал Слова Скибицкого о возможном "мире" с Россией

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17:55 Какие болезни не освобождают от мобилизации, Кэмерон в Киеве и диалог с РФ — эфир Новини.LIVE

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В последние годы в Украине наблюдается рост заинтересованности женщин в военной службе. Сегодня очень многие женщины сознательно выбирают армию как свое место для самореализации и внесения весомого вклада в безопасность страны. Однако вопрос о возможной расширенной мобилизации на женщин остается актуальным.

Об этом рассказал военный 3-го батальона "Свобода" Владислав Первухин в эфире Вечер.LIVE.

Женщины в армии

Первухин отметил, что у женщин, выбирающих военную службу, есть значительная мотивация и готовность к вызовам, которые могут возникнуть на фронте.

"Все девушки, которые приходят к нам, имеют огромную мотивацию. Они готовы работать и выполнять свои обязанности, даже если это связано с большими трудностями", — добавил военный.

Он рассказал, что в их батальоне много девушек на разных должностях.

"Есть медики, операторы БПЛА, пехотинцы, кадровые военные, повара и другие", — рассказал военный.

Напомним ранее в ВСУ заговорили о создании подразделения женщин-штурмовиков.

Также мы писали, что изменится военный учет для украинских женщин с мая 2024 года.

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22:55 Цены на нефть и газ удивят — трехлетний прогноз НБУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:45 В Украине рухнула стоимость всех видов горючего — какие цены на АЗС будут завтра

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21:20 Военный объяснил важность стандарта качества украинских дронов для фронта

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19:41 Евгений Дикий прокомментировал Слова Скибицкого о возможном "мире" с Россией

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17:55 Какие болезни не освобождают от мобилизации, Кэмерон в Киеве и диалог с РФ — эфир Новини.LIVE

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