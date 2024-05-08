Катерина Приймак пояснила, чому скандальний номер "Кварталу 95" образив жінок-військовослужбовців

Співзасновниця громадської організації "Жіночий ветеранський рух" Катерина Приймак прокоментувала скандальний номер студії "Квартал 95". У номері актори висміяли жінок-військовослужбовців.

Про це йшлося у прямому ефірі Ранок.LIVE у середу, 8 травня.

Чи вимагає організація вибачень

"Не вимагаючи нічого, ми просто чекаємо, коли суспільство стане дорослішим. Нас здивувало, що телебачення вкотре зачепило жінок у недолугих жартах. Кожного разу ми можемо просто подумати, чи не викличе це осуд у суспільстві", — зазначила Приймак.

Стереотипи про жінок

Спікерка додала, що такі номери обурюють суспільство, адже наразі наявна геть інша ситуація. Жінки йдуть воювати і підтримувати подібні стереотипи шкідливо.

"Світ живе у 21 столітті і головне це не твоя статева ознака, а твій професіоналізм. Ставлення до жінок — це маркер того, наскільки розвинена твоя структура. Потрібно переходити у професійну площину, де будуть достатні механізми правового захисту жінок, які займуть своє справедливе місце у армії, тоді ми зможемо жартувати на різні теми", — зазначила співзасновниця ГО "Жіночий ветеранський рух".

"Квартал 95" зазнав хейту від аудиторії за їх пародію на колишнього начальника Рівненського ТЦК Олександра Ярмошевича, який став відомим через поширення в мережі фотографій з його поцілунками з колегами на робочому місці. Українці обурилися, що такі номери підсилюють сексизм до жінок і дискредитують українських військових

За останні роки в Україні спостерігається зростання зацікавленості жінок у військовій службі. Сьогодні дуже багато жінок свідомо обирають армію як своє місце для самореалізації та внесення вагомого внеску у безпеку країни.

У лавах Збройних Сил перебуває понад 45 тисяч жінок. Однак, за словами парамедикині Катерини Приймак, вони зіштовхуються з низкою проблем, серед яких значне місце посідає сексизм.