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Катерина Приймак пояснила, чому скандальний номер "Кварталу 95" образив жінок-військовослужбовців

Катерина Приймак пояснила, чому скандальний номер "Кварталу 95" образив жінок-військовослужбовців

08 травня 2024 р. 16:56

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16:56 Катерина Приймак пояснила, чому скандальний номер "Кварталу 95" образив жінок-військовослужбовців

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17:50 Мобілізація вʼязнів, продовження воєнного стану та нова заборона від Ради — ефір Вечір.LIVE

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16:56 Катерина Приймак пояснила, чому скандальний номер "Кварталу 95" образив жінок-військовослужбовців

Text

13:02 Представник ЗСУ пояснив, як надходження допомоги від США вимагає збільшення армії

Text

12:03 Нардеп розкритикував можливість вибрати посаду в армії

Text

11:55 Депутат розповів про плани РФ щодо вбивства військово-політичного керівництва України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:01 Масований обстріл України та замах на Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Text

03:50 Всіх військовозобов'язаних поділять на дві чіткі категорії — пояснення Веніславського

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01:36 Хто насправді писав закон про мобілізацію — Федір Веніславський відповів

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Співзасновниця громадської організації  "Жіночий ветеранський рух" Катерина Приймак прокоментувала скандальний номер студії "Квартал 95". У номері актори висміяли жінок-військовослужбовців.

Про це йшлося у прямому ефірі Ранок.LIVE у середу, 8 травня.

Чи вимагає організація вибачень

"Не вимагаючи нічого, ми просто чекаємо, коли суспільство стане дорослішим. Нас здивувало, що телебачення вкотре зачепило жінок у недолугих жартах. Кожного разу ми можемо просто подумати, чи не викличе це осуд у суспільстві", — зазначила Приймак.

Стереотипи про жінок

Спікерка додала, що такі номери обурюють суспільство, адже наразі наявна геть інша ситуація. Жінки йдуть воювати і підтримувати подібні стереотипи шкідливо. 

"Світ живе у 21 столітті і головне це не твоя статева ознака, а твій професіоналізм. Ставлення до жінок — це маркер того, наскільки розвинена твоя структура. Потрібно переходити у професійну площину, де будуть достатні механізми правового захисту жінок, які займуть своє справедливе місце у армії, тоді ми зможемо жартувати на різні теми", — зазначила співзасновниця ГО "Жіночий ветеранський рух".

"Квартал 95" зазнав хейту від аудиторії за їх пародію на колишнього начальника Рівненського ТЦК Олександра Ярмошевича, який став відомим через поширення в мережі фотографій з його поцілунками з колегами на робочому місці. Українці обурилися, що такі номери підсилюють сексизм до жінок і дискредитують українських військових

За останні роки в Україні спостерігається зростання зацікавленості жінок у військовій службі. Сьогодні дуже багато жінок свідомо обирають армію як своє місце для самореалізації та внесення вагомого внеску у безпеку країни. 

У лавах Збройних Сил перебуває понад 45 тисяч жінок. Однак, за словами парамедикині Катерини Приймак, вони зіштовхуються з низкою проблем, серед яких значне місце посідає сексизм. 

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17:55 На півдні Одещини могли відчути землетрус — що відомо

17:45 На фронті загинув відомий український журналіст і військовослужбовець

17:40 "Зливали" розташування ТЦК — у Києві судитимуть адміністраторів соцмереж

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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