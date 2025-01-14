Военный назвал количество бойцов, которые служат в ВСУ

Несмотря на то, что по разным данным количество военных в Вооруженных силах Украины колеблется в пределах 1 миллиона человек, на фронте боевые задачи выполняют только 300 тысяч человек. Сейчас вопрос ротации остается открытым.

Об этом заявил экс-командир группы снайперов Константин "Дед" Прошинский в эфире Вечір.LIVE.

Сколько бойцов воюет на фронте

"Нам постоянно говорят, что только в ВСУ служат более 1 миллиона человек, на фронте — только 300 тысяч. Где остальные?" — сказал Прошинский.

Он заметил, что реальная численность ВСУ, если отбросить СЗЧ и раненых,

"Почему мы ищем новых людей? А нам на это даже денег не хватает, будем откровенны. А ведь где-то есть еще минимум 400 тысяч наших пацанов, где они?" — добавил "Дед".

Напомним, недавно нардеп Гончаренко назвал главную проблему мобилизации. По его словам, это демобилизация, которая демотивирует военных.

В то же время комбат 30 ОМБр заявил о "проваленной мобилизации". Вопрос, кем заменять людей на фронте, остается открытым.