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Военный назвал количество бойцов, которые служат в ВСУ

Военный назвал количество бойцов, которые служат в ВСУ

14 января 2025 г. 9:47

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09:47 Военный назвал количество бойцов, которые служат в ВСУ

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12:45 В 30-й ОМБр заявили, что иногда СОЧ это облегчение для войска

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09:47 Военный назвал количество бойцов, которые служат в ВСУ

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08:03 Экс-командир снайперов объяснил, кем заменить мобилизацию юношей

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08:00 Завершающая президентская речь Байдена — эфир Ранок.LIVE

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04:30 Новые правила отсрочки для аспирантов — что изменится в вузах

13 января 2025
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21:20 Байден выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

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19:06 Емец назвал условия для проведения выборов после войны

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17:50 Зеленский провел экстренное совещание с Сырским — эфир Вечір.LIVE

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13:05 Ситуация под Бахмутом и Покровском — детали от военного

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13:00 Британия призывает ввести миротворцев в Украину — эфир День.LIVE

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12:45 В 30-й ОМБр заявили, что иногда СОЧ это облегчение для войска

Несмотря на то, что по разным данным количество военных в Вооруженных силах Украины колеблется в пределах 1 миллиона человек, на фронте боевые задачи выполняют только 300 тысяч человек. Сейчас вопрос ротации остается открытым.

Об этом заявил экс-командир группы снайперов Константин "Дед" Прошинский в эфире Вечір.LIVE.

Сколько бойцов воюет на фронте

"Нам постоянно говорят, что только в ВСУ служат более 1 миллиона человек, на фронте — только 300 тысяч. Где остальные?" — сказал Прошинский.

Он заметил, что реальная численность ВСУ, если отбросить СЗЧ и раненых,

"Почему мы ищем новых людей? А нам на это даже денег не хватает, будем откровенны. А ведь где-то есть еще минимум 400 тысяч наших пацанов, где они?" — добавил "Дед".

Напомним, недавно нардеп Гончаренко назвал главную проблему мобилизации. По его словам, это демобилизация, которая демотивирует военных.

В то же время комбат 30 ОМБр заявил о "проваленной мобилизации". Вопрос, кем заменять людей на фронте, остается открытым.

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10:23 Полиция расследует конфликт с военным в ресторане Киева

10:05 Какие доходы должны декларировать украинцы — разъяснение НАПК

09:57 В Украину прибыла спикер Сейма Латвии — что запланировано

09:54 В Киев прибыл Борис Писториус — какова причина визита

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:53 Реалии образования во время войны — Зеленская в Одесской области

09:42 Масштабная атака дронами — сколько целей удалось ликвидировать

09:23 Экологическая катастрофа в Черном море — соседи помогут Украине

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09:47 Военный назвал количество бойцов, которые служат в ВСУ

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08:03 Экс-командир снайперов объяснил, кем заменить мобилизацию юношей

Text

08:00 Завершающая президентская речь Байдена — эфир Ранок.LIVE

Text

04:30 Новые правила отсрочки для аспирантов — что изменится в вузах

13 января 2025
Text

21:20 Байден выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

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19:06 Емец назвал условия для проведения выборов после войны

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17:50 Зеленский провел экстренное совещание с Сырским — эфир Вечір.LIVE

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13:05 Ситуация под Бахмутом и Покровском — детали от военного

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13:00 Британия призывает ввести миротворцев в Украину — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:45 В 30-й ОМБр заявили, что иногда СОЧ это облегчение для войска