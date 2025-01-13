Комбат 30 ОМБр заявив про "провалену мобілізацію"

Командир батальйону безпілотних систем 30 ОМБр із позивним "Прокурор" заявив, що мобілізація в Україні повністю провалена. Питання, ким замінювати людей на фронті, залишається відкритим.

Про це військовий заявив в ефірі Ранок.LIVE.

Військові скаржаться на мобілізацію в Україні

"Мобілізація повністю провалена. Питання, ким замінювати людей на фронті, залишається відкритим", — сказав військовий.

"Прокурор" зазначив, що попри "безлад у тилу", мотивація мобілізованих залишається на високому рівні.

"Мобілізованих у моєму батальйоні — десь 90%. Ми намагаємося так ставитися до особового складу, щоб вони себе відчували воїнами та людьми в камуфляжі, а не камуфляжем із незрозумілим наповненням", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно нардеп Олексій Гончаренко назвав головну проблему мобілізації в Україні. Він вважає, що українців, які могли б долучитися до лав ЗСУ, демотивує відсутність демобілізації.

Крім того, військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов порадив, як замінити мобілізацію на рекрутинг. Для цього потрібно забезпечити військовим більш комфортні умови служби.