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Комбат 30 ОМБр заявив про "провалену мобілізацію"

Комбат 30 ОМБр заявив про "провалену мобілізацію"

13 січня 2025 р. 10:52

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10:52 Комбат 30 ОМБр заявив про "провалену мобілізацію"

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Командир батальйону безпілотних систем 30 ОМБр із позивним "Прокурор" заявив, що мобілізація в Україні повністю провалена. Питання, ким замінювати людей на фронті, залишається відкритим.

Про це військовий заявив в ефірі Ранок.LIVE

Військові скаржаться на мобілізацію в Україні

"Мобілізація повністю провалена. Питання, ким замінювати людей на фронті, залишається відкритим", — сказав військовий. 

"Прокурор" зазначив, що попри "безлад у тилу", мотивація мобілізованих залишається на високому рівні.

"Мобілізованих у моєму батальйоні — десь 90%. Ми намагаємося так ставитися до особового складу, щоб вони себе відчували воїнами та людьми в камуфляжі, а не камуфляжем із незрозумілим наповненням", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно нардеп Олексій Гончаренко назвав головну проблему мобілізації в Україні. Він вважає, що українців, які могли б долучитися до лав ЗСУ, демотивує відсутність демобілізації.

Крім того, військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов порадив, як замінити мобілізацію на рекрутинг. Для цього потрібно забезпечити військовим більш комфортні умови служби.

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13:01 Підозрюваному у вбивстві Фаріон погодили посилену охорону

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