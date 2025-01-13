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Комбат 30 ОМБр заявил о "проваленной мобилизации"

Комбат 30 ОМБр заявил о "проваленной мобилизации"

13 января 2025 г. 10:52

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Командир батальона беспилотных систем 30 ОМБр с позывным "Прокурор" заявил, что мобилизация в Украине полностью провалена. Вопрос, кем заменять людей на фронте, остается открытым.

Об этом военный заявил в эфире Ранок.LIVE.

Военные жалуются на мобилизацию в Украине

"Мобилизация полностью провалена. Вопрос, кем заменять людей на фронте, остается открытым", — сказал военный.

"Прокурор" отметил, что несмотря на "беспорядок в тылу", мотивация мобилизованных остается на высоком уровне.

"Мобилизованных в моем батальоне — где-то 90%. Мы стараемся так относиться к личному составу, чтобы они себя чувствовали воинами и людьми в камуфляже, а не камуфляжем с непонятным наполнением", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно нардеп Алексей Гончаренко назвал главную проблему мобилизации в Украине. Он считает, что украинцев, которые могли бы присоединиться к рядам ВСУ, демотивирует отсутствие демобилизации.

Кроме того, военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов посоветовал, как заменить мобилизацию на рекрутинг. Для этого нужно обеспечить военным более комфортные условия службы.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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