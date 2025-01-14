Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

Попри те, що за різними даними кількість військових у Збройних силах України коливається в межах 1 мільйона осіб, на фронті бойові завдання виконують тільки 300 тисяч людей. Наразі питання ротації залишається відкритим.

Про це заявив екскомандир групи снайперів Костянтин "Дід" Прошинський в ефірі Вечір.LIVE.

Скільки бійців воює на фронті

"Нам постійно кажуть, що лише в ЗСУ служать понад 1 мільйон людей, на фронті — тільки 300 тисяч. Де решта?" — сказав Прошинський.

Він зауважив, що реальна чисельність ЗСУ, якщо відкинути СЗЧ та поранених, може сягати до 700 тисяч або більше. За словами ветерана, основний тягар війни несуть одні й ті самі бригади, які перекидають із місця на місце, тоді як питання ротації залишається відкритим.

"Чому ми шукаємо нових людей? А нам на це навіть грошей не вистачає, будемо відвертими. Але ж десь є ще мінімум 400 тисяч наших пацанів, де вони?" — додав "Дід".

Нагадаємо, нещодавно нардеп Гончаренко назвав головну проблему мобілізації. За його словами, це демобілізація, яка демотивує військових.

Водночас комбат 30 ОМБр заявив про "провалену мобілізацію". Питання, ким замінювати людей на фронті, залишається відкритим.