Тимочко оценил, насколько хорошо укреплены оборонные линии вокруг Днепра.

Оборонные линии вокруг Днепра существовали еще со времен Антитеррористической операции (АТО). А фото из окопов отдельных политиков только провоцируют усиление ударов.

Об этом заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 7 октября.

Построены не только противотоковые рвы

Тимочко отметил, что фортификационные сооружения построили во всех приближенных к фронту областных центрах.

"Думаю каждый, кто проезжал последние разы через Харьков, Днепр или другие областные центры, которые приближены к фронту, там повсюду выстроены оборонные фртификационные сооружения. Это не противотанковые рвы", — сказал председатель Совета резервистов.

Он предостерег, что информацию о расположении таких объектов не следует публично обсуждать, поскольку это может спровоцировать врага к изменению тактики и увеличению ударов.

Тимочко подчеркнул, что, несмотря на стремление некоторых политиков "засветиться" на окопах, такие вопросы следует оставлять "за скобками".

"Это кроме увеличения вражеских авиаударов и беспилотников по этим направлениям ничего хорошего не приносит", — подытожил военный.

Ранее Тимочко сообщал, что уничтожение украинскими военными российских систем С-300 во временно оккупированном Крыму вынудило врага изменить тактику ударов по Запорожью. Россияне стали использовать управляемые авиабомбы.

Также председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ заявил, что Украина не рассматривает Курскую область России в своем составе. Это должны решать сами россияне через проведение согласованного референдума.