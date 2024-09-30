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Знищення С-300 в Криму змінило тактику російських ударів по Запоріжжю, — Тимочко

Знищення С-300 в Криму змінило тактику російських ударів по Запоріжжю, — Тимочко

30 вересня 2024 р. 10:22

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10:22 Знищення С-300 в Криму змінило тактику російських ударів по Запоріжжю, — Тимочко

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08:00 Масована атака на Україну та нові кадрові рішення — ефір Ранок.LIVE

29 вересня 2024
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18:39 Удар по Костянтинівці — поліція допомагає витягувати людей з-під завалів

28 вересня 2024
Text

12:36 В КМДА думають, як відключити боржників від централізованого опалення

27 вересня 2024
Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Text

17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

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13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

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Знищення українськими військовими російських систем С-300 у тимчасово окупованому Криму змусило ворога змінити тактику ударів по Запоріжжю. Росіяни почали використовувати керовані авіабомби.

Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 30 вересня.

Як змінилася тактика ударів по Запоріжжю

Тимочко зазначив, що завдяки зусиллям українських військових вдалося значно зменшити кількість систем С-300, С-400 та С-200, які раніше використовувалися російськими військами на окупованому півострові.

Однак, незважаючи на ці успіхи, агресор продовжує утримувати Запоріжжя під терором, використовуючи додаткову авіацію для завдання ударів по місту.

"Після того, як ми обвалили їхню систему С-300, вони все рівно намагаються тримати під терором Запоріжжя. Пробують використовувати додатково авіацію", — сказав Тимочко.

Нагадаємо, російська армія в тимчасово окупованому Криму стягнула до Керченського мосту велику кількість систем протиповітряної оборони. Агресор дуже хвилюється, що міст буде знищений ударами ракет ЗСУ, або повториться ситуація 2022 року, коли міст дуже постраждав від вибуху.  

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Севастополі лунали потужні вибухи. Внаслідок цього у місті зупинили громадський транспорт.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:03 У Києві чоловік зґвалтував 8-річну падчерку на очах у сина — як його покарав суд

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