Знищення С-300 в Криму змінило тактику російських ударів по Запоріжжю, — Тимочко

Знищення українськими військовими російських систем С-300 у тимчасово окупованому Криму змусило ворога змінити тактику ударів по Запоріжжю. Росіяни почали використовувати керовані авіабомби.

Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 30 вересня.

Як змінилася тактика ударів по Запоріжжю

Тимочко зазначив, що завдяки зусиллям українських військових вдалося значно зменшити кількість систем С-300, С-400 та С-200, які раніше використовувалися російськими військами на окупованому півострові.

Однак, незважаючи на ці успіхи, агресор продовжує утримувати Запоріжжя під терором, використовуючи додаткову авіацію для завдання ударів по місту.

"Після того, як ми обвалили їхню систему С-300, вони все рівно намагаються тримати під терором Запоріжжя. Пробують використовувати додатково авіацію", — сказав Тимочко.

Нагадаємо, російська армія в тимчасово окупованому Криму стягнула до Керченського мосту велику кількість систем протиповітряної оборони. Агресор дуже хвилюється, що міст буде знищений ударами ракет ЗСУ, або повториться ситуація 2022 року, коли міст дуже постраждав від вибуху.

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Севастополі лунали потужні вибухи. Внаслідок цього у місті зупинили громадський транспорт.