Уничтожение С-300 в Крыму изменило тактику ударов РФ по Запорожью, — Тимочко

Уничтожение украинскими военными российских систем С-300 во временно оккупированном Крыму заставило врага изменить тактику ударов по Запорожью. Россияне стали использовать управляемые авиабомбы.

Об этом сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 30 сентября.

Как изменилась тактика ударов по Запорожью

Тимочко отметил, что благодаря усилиям украинских военных удалось значительно снизить количество систем С-300, С-400 и С-200, которые ранее использовались российскими войсками на оккупированном полуострове.

Однако, несмотря на эти успехи, агрессор продолжает удерживать Запорожье под террором, используя дополнительную авиацию для нанесения ударов по городу.

"После того, как мы обрушили их систему С-300, они все равно пытаются держать под террором Запорожье. Пытаются использовать дополнительно авиацию", — сказал Тимочко.

Напомним, российская армия во временно оккупированном Крыму стянула к Керченскому мосту большое количество систем противовоздушной обороны. Агрессор очень волнуется, что мост будет уничтожен ударами ракет ВСУ, или повторится ситуация в 2022 году, когда мост сильно пострадал от взрыва.

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