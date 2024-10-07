Тимочко оцінив, наскільки добре укріплені оборонні лінії навколо Дніпра

Оборонні лінії навколо Дніпра існували ще з часів Антитерористичної операції (АТО). А фото з окопів окремих політиків лише провокують посилення ударів.

Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 7 жовтня.

Збудовані не тільки протитакові рови

Тимочко наголосив, що фортифікаційні споруди розбудували у всіх обласних центрах, що наближені до фронту.

"Думаю кожен, хто проїжджав останні рази через Харків, Дніпро чи інші обласні центри, які наближені до фронту, там всюди вибудувані оборонні фртифікаційні споруди. Це не є противотанкові рови", — сказав голова Ради резервістів.

Він застеріг, що інформацію про розташування таких об’єктів не варто публічно обговорювати, оскільки це може спровокувати ворога до зміни тактики та збільшення ударів.

Тимочко підкреслив, що, попри прагнення деяких політиків "засвітитися" на окопах, такі питання варто залишати "за дужками".

"Це окрім збільшення ворожих авіаударів і безпілотників по цим напрямкам нічого хорошого не приносить", — підсумував військовий.

Раніше Тимочко повідомляв, що знищення українськими військовими російських систем С-300 у тимчасово окупованому Криму змусило ворога змінити тактику ударів по Запоріжжю. Росіяни почали використовувати керовані авіабомби.

Також голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ заявив, що Україна не розглядає Курську область Росії у своєму складі. Це мають вирішувати самі росіяни через проведення узгодженого референдуму.