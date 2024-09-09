Експерт пояснив, чому Україна не розглядає Курську область у своєму складі

Україна не розглядає Курську область Росії у своєму складі. Це мають вирішувати самі росіяни через проведення узгодженого референдуму.

Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Ранок.LIVE 9 вересня.

Чи приєднається Курська область до України

Експерт підкреслив, що Курська область, як автономний регіон Росії, у праві забезпечувати сама себе.

"Курська область має свою певну автономію у складі Російської Федерації. Вона має всі необхідні ресурси, для того, аби забезпечувати сама себе", — сказав він.

Також Тимочко додав, що Україна не зобовʼязана брати на себе відповідальність за цю територію, оскільки не оголошувала її своєю.

"Але якщо Курська область, як субʼєкт РФ, проведе якийсь свій внутрішній референдум, або місцеве населення звернеться до територіального керівництва з проханням про включення до України або взяття їх під опіку — тоді ми можемо це обговорювати. Наразі цієї інформації немає", — зауважив Тимочко.

Нагадаємо, з 6 серпня ЗСУ проводять операцію в Курській області Росії. Під контроль вже взято 1300 квадратних кілометрів та 100 населених пунктів. У полон потрапило близько 600 російських бійців.