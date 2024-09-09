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Эксперт объяснил, почему Украина не рассматривает Курскую область в своем составе

Эксперт объяснил, почему Украина не рассматривает Курскую область в своем составе

9 сентября 2024 г. 12:01

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12:01 Эксперт объяснил, почему Украина не рассматривает Курскую область в своем составе

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10:08 Кошель назвал риски работы Telegram в Украине

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08:00 Зеленский представит план победы Украины — эфир Ранок.LIVE

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17:53 У нас нет мобилизованных — в Третьей штурмовой дали советы тем, кто хочет присоединиться к армии

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12:38 В Третьей штурмовой раскрыли секрет эффективности своего подразделения

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22:15 Республиканец Креншоу раскрыл планы Трампа по Украине в случае его победы на выборах

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Украина не рассматривает Курскую область России в своем составе. Это должны решать сами россияне через проведение согласованного референдума.

Об этом заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Ранок.LIVE.

Присоединится ли Курская область к Украине

Эксперт подчеркнул, что Курская область как автономный регион России в праве обеспечивать сама себя.

"Курская область имеет свою определенную автономию в составе Российской Федерации. Она имеет все необходимые ресурсы для того, чтобы обеспечивать сама себя", — сказал он.

Также Тимочко добавил, что Украина не обязана брать на себя ответственность за территорию, поскольку не объявляла ее своей.

"Но если Курская область, как субъект РФ, проведет какой-то свой внутренний референдум или местное население обратится к территориальному руководству с просьбой о включении в Украину или взятии их под опеку — тогда мы можем это обсуждать. Сейчас этой информации нет", — отметил Тимочко.

Напомним, с 6 августа ВСУ проводят операцию в Курской области России. Под контроль уже взято 1300 квадратных километров и 100 населенных пунктов. В плен попало около 600 российских бойцов.

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12:38 ДТП с военными во Львовской области — появились детали смертельной аварии

12:36 Наталья Диденко предупредила о похолодании и дождях — каким областям готовиться

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:24 В Киеве российский агент устанавливал видеоловушки для корректировки ударов по ТЭС

12:21 Дунайское пароходство хочет взыскать с болгарской фирмы деньги за ремонт судна — подробности

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12:01 Эксперт объяснил, почему Украина не рассматривает Курскую область в своем составе

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10:08 Кошель назвал риски работы Telegram в Украине

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21:32 Дебаты между Трампом и Гаррис — что посоветовала лидер демократов кандидатам в президенты США

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12:38 В Третьей штурмовой раскрыли секрет эффективности своего подразделения

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22:15 Республиканец Креншоу раскрыл планы Трампа по Украине в случае его победы на выборах

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19:57 США разрешат удары дальнобойным оружием по России — конгрессмены составили письмо

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13:25 Табах заявил, что у Украины украли 9 млрд долларов на оружие