Эксперт объяснил, почему Украина не рассматривает Курскую область в своем составе

Украина не рассматривает Курскую область России в своем составе. Это должны решать сами россияне через проведение согласованного референдума.

Об этом заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Ранок.LIVE.

Присоединится ли Курская область к Украине

Эксперт подчеркнул, что Курская область как автономный регион России в праве обеспечивать сама себя.

"Курская область имеет свою определенную автономию в составе Российской Федерации. Она имеет все необходимые ресурсы для того, чтобы обеспечивать сама себя", — сказал он.

Также Тимочко добавил, что Украина не обязана брать на себя ответственность за территорию, поскольку не объявляла ее своей.

"Но если Курская область, как субъект РФ, проведет какой-то свой внутренний референдум или местное население обратится к территориальному руководству с просьбой о включении в Украину или взятии их под опеку — тогда мы можем это обсуждать. Сейчас этой информации нет", — отметил Тимочко.

Напомним, с 6 августа ВСУ проводят операцию в Курской области России. Под контроль уже взято 1300 квадратных километров и 100 населенных пунктов. В плен попало около 600 российских бойцов.