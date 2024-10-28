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Спикер Запорожской ОВА рассказал, как строится линия обороны

Спикер Запорожской ОВА рассказал, как строится линия обороны

28 октября 2024 г. 17:00

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18:21 Нардеп ответил, как продвигается свод защиты энергообъектов

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17:50 Зеленский о Саммите мира и события в Грузии — эфир Вечір.LIVE

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17:00 Спикер Запорожской ОВА рассказал, как строится линия обороны

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16:45 Госпрограмма на установку электростанции — детали от нардепа

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14:52 Нагорняк заявил о строительстве защитных сооружений для АЭС

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13:25 Эксперт объяснил, почему будут расти тарифы в 2025 году

Представитель Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко уверяет, что вокруг Запорожья формируется настоящая крепость, которая укрепит оборону украинских войск. Российским захватчикам не удастся прорваться в этом направлении.

Об этом Коваленко сообщил в эфире День.LIVE в понедельник, 28 октября.

Строительство укреплений в Запорожье

Он сообщил, что строительство фортификационных сооружений продолжается под строгим контролем военных. Они координируют действия строителей, решая, где и как строить защитные линии.

"Из соображений безопасности я не хотел бы озвучивать цифры, касающиеся строительства фортификаций, но строительство этих сооружений ведется постоянно", — отметил Коваленко.

Также представитель заявил, что местные власти совместно с гражданскими подрядчиками выполняют все задачи, связанные с формированием защитных сооружений как вокруг Запорожья, так и на территории всей области.

Ранее мы сообщали, что недавно российские захватчики пытались продвинуться в Запорожском направлении. Однако россиянам пока не хватает сил для масштабного наступления.

Ранее спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что информация о якобы "ударном кулаке" россиян в Запорожье является преимущественно результатом российских ИПСО.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:39 Ямал получил приз лучшего молодого игрока года — это рекорд

22:38 ТЦК мобилизовали профессора с отсрочкой — что решил суд

22:30 Военный устроил стрельбу на Николаевщине — что решил суд

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21:52 Пресс-атташе Грузии в Украине отреагировал на результаты выборов

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20:00 Удар по Харькову и интервью Зеленского — главные события дня

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18:48 Депутат объяснил, почему прокуроры и судьи берут взятки

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18:21 Нардеп ответил, как продвигается свод защиты энергообъектов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:50 Зеленский о Саммите мира и события в Грузии — эфир Вечір.LIVE

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17:00 Спикер Запорожской ОВА рассказал, как строится линия обороны

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16:45 Госпрограмма на установку электростанции — детали от нардепа

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14:52 Нагорняк заявил о строительстве защитных сооружений для АЭС

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13:25 Эксперт объяснил, почему будут расти тарифы в 2025 году