Спикер Запорожской ОВА рассказал, как строится линия обороны

Представитель Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко уверяет, что вокруг Запорожья формируется настоящая крепость, которая укрепит оборону украинских войск. Российским захватчикам не удастся прорваться в этом направлении.

Об этом Коваленко сообщил в эфире День.LIVE в понедельник, 28 октября.

Строительство укреплений в Запорожье

Он сообщил, что строительство фортификационных сооружений продолжается под строгим контролем военных. Они координируют действия строителей, решая, где и как строить защитные линии.

"Из соображений безопасности я не хотел бы озвучивать цифры, касающиеся строительства фортификаций, но строительство этих сооружений ведется постоянно", — отметил Коваленко.

Также представитель заявил, что местные власти совместно с гражданскими подрядчиками выполняют все задачи, связанные с формированием защитных сооружений как вокруг Запорожья, так и на территории всей области.

Ранее мы сообщали, что недавно российские захватчики пытались продвинуться в Запорожском направлении. Однако россиянам пока не хватает сил для масштабного наступления.

Ранее спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что информация о якобы "ударном кулаке" россиян в Запорожье является преимущественно результатом российских ИПСО.