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У ЗСУ повідомили, чи планує Росія масштабний наступ на Запоріжжя

У ЗСУ повідомили, чи планує Росія масштабний наступ на Запоріжжя

23 жовтня 2024 р. 21:45

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Нещодавно російські війська намагалися просунутися на Запорізькому напрямку. Проте наразі росіянам не вистачає сил для масштабного наступу.

Про це повідомив старший лейтенант ЗСУ Микола Мельник в ефірі Вечір.LIVE у середу, 23 жовтня.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку

Мельник заявив, що росіяни намагалися просунутися вздовж Дніпра в напрямку Запоріжжя, але їхні спроби не досягли успіху.

"Росіяни буквально два тижні малими групами провели розвідку бою для того, щоб просунутися вздовж Дніпра в напрямку Запоріжжя, але це не мало жодного успіху. Тому чи є атака на Запорізькому напрямку? Є завжди. Чи є розвідка бою? Є завжди. Чи є там достатньо російських військових, аби провести широкомасштабний наступ? Ні немає", — зауважив військовий.

Він додав, що ситуація може змінитися лише у тому випадку, якщо російська армія розпочне стягувати на Запорізький напрямок свої сили з інших ділянок фронту.

"Як ми бачимо в росіян не вистачає людей. Вони ще мають сили для проведення атак на окремих ділянках, але вони концентрують їх на Курахівському, Курському, Слобожанському та біля Часового Яру. Всюди йде розвідка боєм і на окремих ділянках намагаються здійснити прориви", — підкреслив старший лейтенант ЗСУ. 

Нагадаємо,  офіцер ЗСУ Мирослав Гай заявив, що для того, аби зупинити наступ Росії, Україна повинна досягти паритету в боєприпасах та авіації. 

Раніше ми писали про те, що Міноборони США  вперше підтвердило прибуття північнокорейських військових до РФ. При цьому там зазначили, що невідомо, яку мету вони переслідують.

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