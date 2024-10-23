У ЗСУ повідомили, чи планує Росія масштабний наступ на Запоріжжя

Нещодавно російські війська намагалися просунутися на Запорізькому напрямку. Проте наразі росіянам не вистачає сил для масштабного наступу.

Про це повідомив старший лейтенант ЗСУ Микола Мельник в ефірі Вечір.LIVE у середу, 23 жовтня.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку

Мельник заявив, що росіяни намагалися просунутися вздовж Дніпра в напрямку Запоріжжя, але їхні спроби не досягли успіху.

"Росіяни буквально два тижні малими групами провели розвідку бою для того, щоб просунутися вздовж Дніпра в напрямку Запоріжжя, але це не мало жодного успіху. Тому чи є атака на Запорізькому напрямку? Є завжди. Чи є розвідка бою? Є завжди. Чи є там достатньо російських військових, аби провести широкомасштабний наступ? Ні немає", — зауважив військовий.

Він додав, що ситуація може змінитися лише у тому випадку, якщо російська армія розпочне стягувати на Запорізький напрямок свої сили з інших ділянок фронту.

"Як ми бачимо в росіян не вистачає людей. Вони ще мають сили для проведення атак на окремих ділянках, але вони концентрують їх на Курахівському, Курському, Слобожанському та біля Часового Яру. Всюди йде розвідка боєм і на окремих ділянках намагаються здійснити прориви", — підкреслив старший лейтенант ЗСУ.

Нагадаємо, офіцер ЗСУ Мирослав Гай заявив, що для того, аби зупинити наступ Росії, Україна повинна досягти паритету в боєприпасах та авіації.

Раніше ми писали про те, що Міноборони США вперше підтвердило прибуття північнокорейських військових до РФ. При цьому там зазначили, що невідомо, яку мету вони переслідують.