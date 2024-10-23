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Офіцер ЗСУ пояснив, чого не вистачає, аби зупинити наступ РФ

Офіцер ЗСУ пояснив, чого не вистачає, аби зупинити наступ РФ

23 жовтня 2024 р. 16:36

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10:25 Корольчук спрогнозував, коли в Україні можуть поновитися відключення світла

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08:00 Зеленський дорікнув НАТО в нестачі зброї для зупинення Путіна — ефір Ранок.LIVE

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Для того, аби зупинити наступ Росії, Україна повинна досягти паритету в боєприпасах та авіації. Важливо нейтралізувати авіаційну компоненту ворога.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Мирослав Гай в ефірі Ранок.LIVE у середу, 23 жовтня.

Яка ситуація на фронті

Гай заявив, що основними проблемами є переваги російських військ в артилерії та авіації, що дозволяє ворогу домінувати у повітрі.

"Ситуація важка на різних напрямках фронту по-різному. Ворог продовжує тиснути по широкому фронту у першу чергу шляхом переваги в артилерійських пострілах та авіаційній компоненті, на жаль, вони домінують у повітрі", — зазначив офіцер.

Він додав, що важливо отримати паритет в боєприпасах та нейтралізувати авіаційну компоненту Росії, аби зупинити війну.

"Як тільки в нас з'явиться бодай паритет в боєприпасах, особливо важких калібрів, і паритет або буде нівельовано авіаційні компоненти РФ, зокрема, КАБи, якими росіяни знищують прифронтові міста та ЛБЗ, я думаю, що наступ Росії буде зупинено", — зауважив Гай.

Військовий наголосив на тому, що виснаження іде з двох сторін.

Нагадаємо, британські аналітики з Chatham House визначили три можливі наслідки війни за відсутності української перемоги.

Раніше ми писали про те, що міністр оборони України Рустем Умєров закликав прискорити постачання військової допомоги під час засідання G7 на рівні міністрів оборони.

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16:11 Чоловік виправдовував обстріли Харкова у "ВКонтакті" — що вирішив суд

15:56 Гастролі з підпалом — в Одесі затримали трьох киян, фото

15:36 В Україні почали перевірку підприємств, які мають право бронювати працівників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:26 Не вистачає депутатів — робота сільради на Одещині паралізована через війну

15:25 Пільги на комуналку військовим — як оформити дистанційно

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10:25 Корольчук спрогнозував, коли в Україні можуть поновитися відключення світла

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08:00 Зеленський дорікнув НАТО в нестачі зброї для зупинення Путіна — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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20:42 Летальна зброя від Південної Кореї та наслідки обстрілу Сум — Просто.Новини