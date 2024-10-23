Офіцер ЗСУ пояснив, чого не вистачає, аби зупинити наступ РФ

Для того, аби зупинити наступ Росії, Україна повинна досягти паритету в боєприпасах та авіації. Важливо нейтралізувати авіаційну компоненту ворога.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Мирослав Гай в ефірі Ранок.LIVE у середу, 23 жовтня.

Яка ситуація на фронті

Гай заявив, що основними проблемами є переваги російських військ в артилерії та авіації, що дозволяє ворогу домінувати у повітрі.

"Ситуація важка на різних напрямках фронту по-різному. Ворог продовжує тиснути по широкому фронту у першу чергу шляхом переваги в артилерійських пострілах та авіаційній компоненті, на жаль, вони домінують у повітрі", — зазначив офіцер.

Він додав, що важливо отримати паритет в боєприпасах та нейтралізувати авіаційну компоненту Росії, аби зупинити війну.

"Як тільки в нас з'явиться бодай паритет в боєприпасах, особливо важких калібрів, і паритет або буде нівельовано авіаційні компоненти РФ, зокрема, КАБи, якими росіяни знищують прифронтові міста та ЛБЗ, я думаю, що наступ Росії буде зупинено", — зауважив Гай.

Військовий наголосив на тому, що виснаження іде з двох сторін.

Нагадаємо, британські аналітики з Chatham House визначили три можливі наслідки війни за відсутності української перемоги.

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