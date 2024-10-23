Офицер ВСУ объяснил, чего не хватает, чтобы остановить наступление РФ

Для того, чтобы остановить наступление России, Украина должна достичь паритета в боеприпасах и авиации. Важно нейтрализовать авиационную компоненту врага.
Об этом сообщил офицер ВСУ Мирослав Гай в эфире Ранок.LIVE в среду, 23 октября.
Какая ситуация на фронте
Гай заявил, что основными проблемами являются преимущества российских войск в артиллерии и авиации, что позволяет врагу доминировать в воздухе.
"Ситуация тяжелая на разных направлениях фронта по-разному. Враг продолжает давить по широкому фронту в первую очередь путем преимущества в артиллерийских выстрелах и авиационной компоненте, к сожалению, они доминируют в воздухе", — отметил офицер.
Он добавил, что важно получить паритет в боеприпасах и нейтрализовать авиационную компоненту России, чтобы остановить войну.
"Как только у нас появится хотя бы паритет в боеприпасах, особенно тяжелых калибров, и паритет или будут нивелированы авиационные компоненты РФ, в частности, КАБы, которыми россияне уничтожают прифронтовые города и ЛБЗ, я думаю, что наступление России будет остановлено", — отметил Гай.
Военный отметил, что истощение идет с двух сторон.
Напомним, британские аналитики из Chatham House определили три возможных последствия войны в отсутствие украинской победы.
Ранее мы писали о том, что министр обороны Украины Рустем Умеров призвал ускорить поставки военной помощи на заседании G7 на уровне министров обороны.