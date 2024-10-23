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Офицер ВСУ объяснил, чего не хватает, чтобы остановить наступление РФ

Офицер ВСУ объяснил, чего не хватает, чтобы остановить наступление РФ

23 октября 2024 г. 16:36

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Для того, чтобы остановить наступление России, Украина должна достичь паритета в боеприпасах и авиации. Важно нейтрализовать авиационную компоненту врага.

Об этом сообщил офицер ВСУ Мирослав Гай в эфире Ранок.LIVE в среду, 23 октября.

Какая ситуация на фронте

Гай заявил, что основными проблемами являются преимущества российских войск в артиллерии и авиации, что позволяет врагу доминировать в воздухе.

"Ситуация тяжелая на разных направлениях фронта по-разному. Враг продолжает давить по широкому фронту в первую очередь путем преимущества в артиллерийских выстрелах и авиационной компоненте, к сожалению, они доминируют в воздухе", — отметил офицер.

Он добавил, что важно получить паритет в боеприпасах и нейтрализовать авиационную компоненту России, чтобы остановить войну.

"Как только у нас появится хотя бы паритет в боеприпасах, особенно тяжелых калибров, и паритет или будут нивелированы авиационные компоненты РФ, в частности, КАБы, которыми россияне уничтожают прифронтовые города и ЛБЗ, я думаю, что наступление России будет остановлено", — отметил Гай.

Военный отметил, что истощение идет с двух сторон.

Напомним, британские аналитики из Chatham House определили три возможных последствия войны в отсутствие украинской победы.

Ранее мы писали о том, что министр обороны Украины Рустем Умеров призвал ускорить поставки военной помощи на заседании G7 на уровне министров обороны.

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