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В ВСУ сообщили, планирует ли Россия масштабное наступление на Запорожье

В ВСУ сообщили, планирует ли Россия масштабное наступление на Запорожье

23 октября 2024 г. 21:45

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16:36 Офицер ВСУ объяснил, чего не хватает, чтобы остановить наступление РФ

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Недавно российские войска пытались продвинуться в Запорожском направлении. Однако россиянам пока не хватает сил для масштабного наступления.

Об этом сообщил старший лейтенант ВСУ Николай Мельник в эфире Вечір.LIVE в среду, 23 октября.

Какая ситуация на Запорожском направлении

Мельник заявил, что россияне пытались продвинуться вдоль Днепра в направлении Запорожья, но их попытки не увенчались успехом.

"Россияне буквально две недели малыми группами провели разведку боя для того, чтобы продвинуться вдоль Днепра в направлении Запорожья, но это не имело никакого успеха. Поэтому есть ли атака на Запорожском направлении? Есть всегда. Есть ли разведка боя? Есть всегда. Есть ли там достаточно российских военных, чтобы провести широкомасштабное наступление? Нет, нету", — отметил военный.

Он добавил, что ситуация может измениться только в том случае, если российская армия начнет стягивать на Запорожское направление свои силы с других участков фронта.

"Как мы видим у россиян не хватает людей. Они еще имеют силы для проведения атак на отдельных участках, но они концентрируют их на Кураховском, Курском, Слобожанском и у Часового Яра. Всюду идет разведка боем и на отдельных участках пытаются осуществить прорывы", — подчеркнул старший лейтенант ВСУ. 

Напомним, офицер ВСУ Мирослав Гай заявил, что для того, чтобы остановить наступление России, Украина должна достичь паритета в боеприпасах и авиации.

Ранее мы писали о том, что Минобороны США впервые подтвердило прибытие северокорейских военных в Россию. При этом отметили, что неизвестно, какую цель они преследуют.

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