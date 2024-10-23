Братчук повідомив про російську ІПСО щодо “ударного кулака” на Запоріжжі

Інформація про нібито "ударний кулак" на Запоріжжі є переважно результатом російських інформаційно-психологічних операцій (ІПСО). Ситуація на цьому напрямку залишається під контролем.

Про це заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі Ранок.LIVE у середу, 23 жовтня.

Ситуація на Запоріжжі

Братчук підкреслив, що ситуація на Запорізькому напрямку залишається під контролем, а інформація про "ударний кулак" є російською ІПСО та роботою так званих "Z-воєнкорів".

Він також зазначив, що спостерігається певна активізація на двох плацдармах.

"Є певна активізація на цих напрямках, зокрема на Придніпровському та Времіївському плацдармах, включно із Запоріжжям. Формуються штурмові групи з підрозділів, які вже присутні в цих угрупованнях військ", — сказав він.

Нагадаємо, британське видання The Economist повідомили, що Росія готує новий наступ на Запоріжжя.

А радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що підрозділи російської армії вже перебувають під Маріуполем та наступного тижня будуть готові до поновлення наступальних дій.