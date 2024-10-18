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Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

18 жовтня 2024 р. 17:09

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12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

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09:32 Боєць ЗСУ Матяш назвав причини, чому військові йдуть у СЗЧ

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08:00 Мобілізація жінок та повернення до ядерної зброї — ефір Ранок.LIVE

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Підрозділи російської армії вже перебувають під Маріуполем та наступного тижня будуть готові до поновлення наступальних дій. Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, йдеться про п’ять тисяч.

Про це Петро Андрющенко заявив в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 18 жовтня. 

Де Росія почне новий наступ

За словами радника міського голови Маріуполя, російські війська активно перекидають резерви до Волноваського, Маріупольського, Розівського і Пологівського районів. З одного боку це означає, що вони накопичили достатньо резервів згідно зі своїми планами, які тримають неподалік від лінії фронту.

"З іншого боку ми бачимо, що в підготовчих таборах, якраз така певна пауза, яка забезпечена відповідною підготовкою, десь за тиждень-півтора будуть готові нові підрозділи на докомплектування підрозділів, які вони відводять від лінії фронту на сьогодні", — розповів Андрющенко. 

Як зазначив радника мера Маріуполя, російський наступ не закінчився, і, з досвіду минулих років, восени ворог не зупиниться.

"Вони будуть використовувати ту саму тактику, яку вони використовували перед тим, як розпочалася наступальна операція на Вугледар — вони будуть пробувати ділянки, починаючи від Вугледару який вже під їхнім контролем, і закінчуючи нашим Ріховим. І будуть дивитися, де найслабкіша ділянка, на їхню думку, ділянка нашої оборони", — вважає Андрющенко. 

За останні кілька тижнів, каже Андрющенко, спостерігалися декілька тисяч російських військових, що були підтягнуті до лінії фронту. 

"Це лише через нашу зону контролю пройшло щонайменше п'ять тисяч одиниць російської живої сили, яка знаходиться у Волновському, Маріупольському, Розівському і Пологівському районах. Це абсолютно нові підрозділи, повністю сформовані на території Російської Федерації", — підсумував Андрющенко.

Нагадаємо, до тимчасово окупованого Маріуполя росіяни звозять біженців з Курської області, яких розміщують в будинках, які окупанти відібрали в українців.

Також Новини.LIVE писали, що тимчасово окуповані міста Маріуполь та Волноваха у Донецькій області готові до опалювального сезону лише на 60%, тому значна частина районів залишиться без центрального теплопостачання.

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16:59 Синоптики попередили жителів Харкова про небезпечну погоду завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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