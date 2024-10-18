Андрющенко сообщил, где и когда РФ может начать новое наступление

Подразделения русской армии уже находятся под Мариуполем и на следующей неделе будут готовы к возобновлению наступательных действий. Как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, речь идет о пяти тысячах.

Об этом Петр Андрющенко заявил в эфире День.LIVE в пятницу, 18 октября.

Где Россия начнет новое наступление

По словам советника городского головы Мариуполя, российские войска активно перебрасывают резервы в Волновахский, Мариупольский, Розовский и Пологовский районы. С одной стороны это означает, что они накопили достаточно резервов согласно своим планам, которые держат неподалеку от линии фронта.

"С другой стороны мы видим, что в подготовительных лагерях, как раз такая определенная пауза, которая обеспечена соответствующей подготовкой, где-то за неделю-полторы будут готовы новые подразделения на доукомплектование подразделений, которые они отводят от линии фронта на сегодня", — рассказал Андрющенко.

Как отметил советника мэра Мариуполя, российское наступление не закончилось, и, по опыту прошлых лет, осенью враг не остановится.

"Они будут использовать ту же тактику, которую они использовали перед тем, как началась наступательная операция на Угледар - они будут пробовать участки, начиная от Угледара который уже под их контролем, и заканчивая нашим Риховым. И будут смотреть, где самый слабый участок, по их мнению, участок нашей обороны", — считает Андрющенко.

За последние несколько недель, говорит Андрющенко, наблюдались несколько тысяч российских военных, которые были подтянуты к линии фронта.

"Это только через нашу зону контроля прошло не менее пяти тысяч единиц российской живой силы, которая находится в Волновском, Мариупольском, Розовском и Пологовском районах. Это совершенно новые подразделения, полностью сформированные на территории Российской Федерации", — подытожил Андрющенко.

Напомним, во временно оккупированный Мариуполь россияне свозят беженцев из Курской области, которых размещают в домах, которые оккупанты отобрали у украинцев.

Также Новини.LIVE писали, что временно оккупированные города Мариуполь и Волноваха в Донецкой области готовы к отопительному сезону на 60%, поэтому значительная часть районов останется без центрального теплоснабжения.