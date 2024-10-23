Братчук сообщил о российской ИПСО касательно "ударного кулака" на Запорожье

Информация о якобы "ударном кулаке" на Запорожье является преимущественно результатом российских информационно-психологических операций (ИПСО). Ситуация на этом направлении остается под контролем.

Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире Ранок.LIVE в среду, 23 октября.

Ситуация в Запорожье

Братчук подчеркнул, что ситуация на Запорожском направлении остается под контролем, а информация о "ударном кулаке" является российской ИПСО и работой так называемых "Z-военкоров".

Он также отметил, что наблюдается активизация на двух плацдармах.

"Есть определенная активизация на этих направлениях, в частности на Приднепровском и Времеевском плацдармах, включая Запорожье, формируются штурмовые группы из подразделений, которые уже присутствуют в этих группировках войск", — сказал он.

Напомним, британское издание The Economist сообщило, что Россия готовит новое наступление на Запорожье.

А советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что подразделения российской армии уже находятся под Мариуполем и на следующей неделе будут готовы к возобновлению наступательных действий.