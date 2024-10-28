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Речник Запорізької ОВА розповів, як розбудовується лінія оборони

Речник Запорізької ОВА розповів, як розбудовується лінія оборони

28 жовтня 2024 р. 17:00

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17:00 Речник Запорізької ОВА розповів, як розбудовується лінія оборони

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16:45 Держпрограма на встановлення електростанції — деталі від нардепа

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14:52 Нагорняк заявив про будівництво захисних споруд для АЕС

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13:25 Експерт пояснив, чому зростатимуть тарифи у 2025 році

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13:00 Продовження воєнного стану та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

12:17 Жданов пояснив, який вплив на фронт матимуть війська КНДР

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11:32 Нацкешбек — нардеп спростував заяви про доступ до особистих даних

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Речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко запевняє, що навколо Запоріжжя формується справжня фортеця, яка зміцнить оборону українських військ. Російським загарбникам не вдасться прорватися на цьому напрямку.

Про це Коваленко повідомив в ефірі День.LIVE у понеділок, 28 жовтня.

Будівництво укріплень в Запоріжжі

Він повідомив, що будівництво фортифікаційних споруд триває під суворим контролем військових. Вони координують дії будівельників, вирішуючи, де і як зводити захисні лінії.

"З міркувань безпеки я не хотів би озвучувати цифри, які стосуються будівництва фортифікацій, але будівництво цих споруд ведеться постійно", — зазначив наголосив Коваленко.

Також речник заявив, що місцева влада спільно з цивільними підрядниками виконує усі завдання, пов'язані з формуванням захисних споруд як навколо Запоріжжя, так і на території усієї області. 

Раніше ми повідомляли, що нещодавно російські загарбники намагалися просунутися на Запорізькому напрямку. Проте наразі росіянам не вистачає сил для масштабного наступу.

Раніше речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що інформація про нібито "ударний кулак" росіян на Запоріжжі є переважно результатом російських ІПСО.

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17:52 Премії на пів мільйона гривень — порушення в Одеській ветклініці

17:51 У Львові покарали чоловіка, який вбив відомого художника

17:36 У ДСНС показали кадри розмінування територій Донеччини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:30 У прифронтовій зоні п'яний водій збив військових, — бійці Айдару

17:25 У Нікополі двоє дітей ледь вціліли після атаки ворожого БпЛА

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17:00 Речник Запорізької ОВА розповів, як розбудовується лінія оборони

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16:45 Держпрограма на встановлення електростанції — деталі від нардепа

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14:52 Нагорняк заявив про будівництво захисних споруд для АЕС

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