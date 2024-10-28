Речник Запорізької ОВА розповів, як розбудовується лінія оборони

Речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко запевняє, що навколо Запоріжжя формується справжня фортеця, яка зміцнить оборону українських військ. Російським загарбникам не вдасться прорватися на цьому напрямку.

Про це Коваленко повідомив в ефірі День.LIVE у понеділок, 28 жовтня.

Будівництво укріплень в Запоріжжі

Він повідомив, що будівництво фортифікаційних споруд триває під суворим контролем військових. Вони координують дії будівельників, вирішуючи, де і як зводити захисні лінії.

"З міркувань безпеки я не хотів би озвучувати цифри, які стосуються будівництва фортифікацій, але будівництво цих споруд ведеться постійно", — зазначив наголосив Коваленко.

Також речник заявив, що місцева влада спільно з цивільними підрядниками виконує усі завдання, пов'язані з формуванням захисних споруд як навколо Запоріжжя, так і на території усієї області.

Раніше ми повідомляли, що нещодавно російські загарбники намагалися просунутися на Запорізькому напрямку. Проте наразі росіянам не вистачає сил для масштабного наступу.

Раніше речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що інформація про нібито "ударний кулак" росіян на Запоріжжі є переважно результатом російських ІПСО.