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Попенко объяснил, получают ли военные на передовой 200 тысяч гривен

Попенко объяснил, получают ли военные на передовой 200 тысяч гривен

8 октября 2024 г. 20:23

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Зарплата военных на передовой колеблется от 120 до 140 тысяч гривен в месяц. Она зависит от звания и количества дней пребывания в окопах.

Об этом сообщил глава штабного благотворительного фонда 3 ОШБр Олег Петренко в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 7 октября.

Выплаты военным на передовой

Петренко заявил, что военным, которые находятся в окопах на передовой, платят от 120 до 140 тысяч гривен в месяц. По его словам, зарплата военного на передовой зависит от звания и количества дней пребывания в окопах.

Глава штабного благотворительного фонда 3 ОШБр отметил, что обещанных 200 тысяч гривен в Третьей штурмовой никто не получал. 

"Это возможности украинского бюджета, который зависит от экономики Украины и от западной помощи. Нет очевидного потенциала, чтобы сразу увеличить финансовые возможности", — заявил Петренко.

Напомним, Третья штурмовая бригада является самой большой по количеству добровольцев. Также у бригады самый молодой средний возраст бойцов среди других подразделений.

Ранее мы писали, что глава штабного благотворительного фонда Третьей штурмовой бригады Олег Петренко рассказал, почему люди подают заявки в бригаду. По его словам, у них самые низкие потери среди Вооруженных сил Украины.

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