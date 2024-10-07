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Скільки добровольців служить у 3 ОШБр — Петренко назвав цифри

Скільки добровольців служить у 3 ОШБр — Петренко назвав цифри

07 жовтня 2024 р. 23:04

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23:04 Скільки добровольців служить у 3 ОШБр — Петренко назвав цифри

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22:16 У Третій штурмовій заявили про найнижчі втрати серед ЗСУ

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17:50 Розстріл військових ЗСУ та оновлення даних у ТЦК зі знижкою — ефір Вечір.LIVE

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17:49 Корупція голови Хмельницької МСЕК — хто фігурує у справі Тетяни Крупи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:08 У Києві відкрили фотовиставку "Небо падає"

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16:28 У Азові пояснили, чому ефективність бійця залежить від правильного навчання

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16:25 Удар по нафтовому терміналу у Криму — Братчук оцінив масштаби атаки

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Третя штурмова бригада є найбільшою за кількістю добровольців. Також бригада має наймолодший середній вік бійців серед інших підрозділів.

Про це повідомив очільник штабного благодійного фонду 3 ОШБр Олег Петренко в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 7 жовтня.

Хто воює в Третій штурмовій

Петренко повідомив про унікальність Третьої штурмової бригади. За його словами, ця бригада є найбільшою в ЗСУ, оскільки практично на 100% складається з добровольців і має наймолодший середній вік бійців у порівнянні з іншими бригадами.

"Ми розуміємо, що, на жаль, війна — справа молодих, і просто 50-річні штурмовики не є конкурентними", — заявив очільник штабного благодійного фонду 3 ОШБр.

Нагадаємо, в Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Так, деякі військові частини зможуть мобілізувати добровольців без участі ТЦК та СП.

Раніше ми писали, що колишній командувач Сил оборони Сергій Наєв оцінив успіхи мобілізації у 2023 році та розповів, що потрібно змінювати.

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23:53 Воював на боці Росії — в Івано-Франківську судили полоненого українця

23:39 На Львівщині на горі Лисівка знайшли унікальні артефакти енеоліту — фоторепортаж

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22:16 У Третій штурмовій заявили про найнижчі втрати серед ЗСУ

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:28 У Азові пояснили, чому ефективність бійця залежить від правильного навчання

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