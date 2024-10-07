Скільки добровольців служить у 3 ОШБр — Петренко назвав цифри

Третя штурмова бригада є найбільшою за кількістю добровольців. Також бригада має наймолодший середній вік бійців серед інших підрозділів.

Про це повідомив очільник штабного благодійного фонду 3 ОШБр Олег Петренко в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 7 жовтня.

Хто воює в Третій штурмовій

Петренко повідомив про унікальність Третьої штурмової бригади. За його словами, ця бригада є найбільшою в ЗСУ, оскільки практично на 100% складається з добровольців і має наймолодший середній вік бійців у порівнянні з іншими бригадами.

"Ми розуміємо, що, на жаль, війна — справа молодих, і просто 50-річні штурмовики не є конкурентними", — заявив очільник штабного благодійного фонду 3 ОШБр.

Нагадаємо, в Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Так, деякі військові частини зможуть мобілізувати добровольців без участі ТЦК та СП.

Раніше ми писали, що колишній командувач Сил оборони Сергій Наєв оцінив успіхи мобілізації у 2023 році та розповів, що потрібно змінювати.