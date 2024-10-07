В Третьей штурмовой заявили о самых низких потерях среди ВСУ

Глава штабного благотворительного фонда Третьей штурмовой бригады Олег Петренко рассказал, почему люди подают заявки в бригаду. По его словам, у них самые низкие потери среди Вооруженных сил Украины.

Об этом Олег Петренко рассказал в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 7 октября.

Третья штурмовая бригада

"В Третью штурмовую бригаду идут не только благодаря качественному рекрутингу, но и потому, что у нас самые низкие потери в ВСУ", — говорит Петренко.

Он отметил, что такие результаты удается сохранять даже несмотря на интенсивность боевых действий в самых горячих точках фронта.

"Также на соответствующем уровне подготовка бойцов, разведка, планирование боевых операций, уровень бригадной медицинской службы, то есть такой опции как "не довезли", например, в Третьей штурмовой практически не существует", — добавил Петренко.

Напомним, в Третьей штурмовой бригаде подтвердили информацию о проведении успешных штурмовых действий в Харьковской области. Воинам удалось отбить позиции и украинских защитников из плена.

Также в День защитников и защитниц Украины звание Героев Украины получили двое военнослужащих Третьей отдельной штурмовой бригады. Речь идет о бойцах с позывными "Фарш" и "2.0".